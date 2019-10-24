Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Беларусь намерена покупать зерно в Казахстане, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«У нас высоко развито животноводство, но в то же время мы зона рискованного земледелия, поэтому намерены покупать у вас для развития животноводства зерно, в первую очередь, фуражное», — сказал Лукашенко в интервью казахстанскому госСМИ.

Вместе с этим он отметил, что Беларуси не хватает и собственной пшеницы твердых сортов.

«Да и твердых сортов пшеницы 50-70 тыс. тонн (купим – КазТАГ). Пусть немного, но нам надо. Несмотря на то, что свое имеем, такой пшеницы, как в Казахстане, для отдельных продуктов у нас не хватает», — добавил президент Беларуси.

В то же время он выразил намерение во взаимной торговле. По его словам, агропромышленный комплекс Беларуси продает сегодня на внешних рынках продукции на $5-6 млрд ежегодно.

«Мы стремимся к $7 млрд и готовы увеличивать поставки, в том числе и в Казахстан», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом 24-25 октября.