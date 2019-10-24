Доллар продолжает дешеветь в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 24 октября. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду продолжает дешеветь в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкент, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,2, а продажи – Т390,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т389,1, а продают по Т390,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,5, а продажи – Т390.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т388,96.