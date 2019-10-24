Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг лишь на западе, северо-западе и севере Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере, северо-востоке – гололед, на севере и востоке — низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура днем +6+8, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +14+16, ночью +1+3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура днем +19+21, ночью +4+6.

В Северо-Казахстанской области днем ожидаются осадки, ночью местами – осадки, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем местами порывы 23-28 м/с. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Акмолинской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Павлодарской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшие осадки, туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем +2+7, ночью -4+1.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Костанайской области местами ожидаются небольшие осадки, ожидается усиление ветра 18 м/с. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются дождь, туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Актюбинской области местами ожидается небольшой дождь. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем +18+23, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем +15+20, ночью -3+2.

В Мангистауской области днем +16+21, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — отметили синоптики.