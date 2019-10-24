Вызовы мировой экономики ЕАЭС должен использовать себе во благо – Лукашенко

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вызовы мировой экономики Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен использовать себе во благо, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Любой вызов надо превратить в новые возможности. Вызовы всегда были, есть и всегда будут, а вот использовать это на пользу надо. Например, сегодня есть проблема у Китая с Соединенными Штатами Америки. В Китае наметился какой-то дефицит, в том числе, и по продовольствию. Почему мы не можем заместить то, что принадлежало на рынке Китая Соединенным Штатам Америки? Да, вызов большой для всей мировой экономики, но мы можем воспользоваться этим вызовом. Поэтому да, это вызовы, они были, есть и будут всегда, но их надо использовать, обязательно. Такова жизнь. Это не какой-то голый прагматизм, так всегда в жизни происходит», — сказал Лукашенко в интервью казахстанскому госСМИ.

При этом он отметил, что в вопросах экономики у стран-членов ЕАЭС «слишком много национального эгоизма».

«Каждая из наших стран этот вызов или вызовы пытается как-то обойти, микшировать, но обязательно использовать для того, чтобы самой выжить, выстоять и еще лучше – развиваться. И очень важно, чтобы не каждая страна в отдельности это делала, а мы еще и вместе попробовали что-то сделать в этот момент, когда кругом сплошные вызовы. Не могу похвастать, что у нас это происходит в экономике. В вопросах безопасности – да. В военных вопросах – да, здесь мы дальше продвинулись. В вопросах дипломатии, внешней политики – да. В вопросах экономики слишком много национального эгоизма. От этого нужно уходить» — отметил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом 24-25 октября.