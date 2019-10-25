Беспрецедентный проект: Фильм-оперу «Абай» снимут в Казахстане

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Шолпан Елеусизова. Грандиозный культурный проект готовится в Алматы: впервые в истории казахского кино у нас снимут фильм-оперу «Абай». Об этом корреспонденту агентства рассказал автор идеи и соавтор сценария Турар Жубанов – внук композитора Ахмета Жубанова, вместе с Латифом Хамиди создавшим эту великолепную оперу. Либретто написал Мухтар Ауэзов.

Подготовительная работа к съемкам фильма-оперы ведется в течение всего 2019 года. На сегодняшний день написан киносценарий, синопсис, календарно-постановочный план, смета – все это отправлено на конкурс в Государственный центр поддержки национального кино. Питчинг – защита проектов – пройдет с 3 по 6 декабря 2019 года.

«Забегая вперед, хочется отметить, что Казахстан с этим культурным проектом войдёт в семёрку стран мира, которые имеют в своей национальной фильмографии фильм-оперу. Этот жанр нельзя путать с мюзиклами и опереттами. На сегодняшний день известны советские фильмы-оперы «Князь Игорь», «Евгений Онегин», «Иоланта» и другие, но на постсоветском пространстве кинокартины в таком сложном жанре уже не создавались. Фильмами-операми могут похвастать США, Италия, Германия, Чехия, Австрия – вот, собственно, и все. Поэтому создание фильма-оперы в Казахстане – это наднациональный проект» — сообщил Турар Жубанов.

С самого своего создания опера «Абай» пользуется большим успехом, покоряя не только казахстанцев, но и гастролируя по миру. Во времена Советского Союза ценители оперы Лейпцига, Дрездена, Берлина, Москвы были в восторге от постановки. В последние годы оперу «Абай» высоко оценили жители Парижа, Генуи, Тбилиси, Ташкента.

«Абай» — первая казахская опера, созданная по классическим канонам, она практически не менялась с 1944 года. Единственная необычная постановка в 2012 году была создана в Германии: режиссер Ансгар Хааг перенес действие в послесталинскую эпоху – в 1956 год, Сыртан оказался советским генералом, а Айдар – киномехаником в небольшом городке.

Творческая группа, работающая над проектом фильма-оперы «Абай», не пойдет на такие кардинальные изменения, поскольку уверена, что Абай Кунанбаев – святая фигура для казахов. Здесь цель – бережно перенести действие оперы на натуру: будут показаны красивейшие места Казахстана, съемки, безусловно, будут и на родине Абая в урочище Жидебай.