Нарастающая волна денежных вливаний оказывается мощным финансовым стимулом для выведения учеными заключения о том, что на нас апокалипсис надвигается

Издание Boston Herald опубликовало статью старшего научного сотрудника Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Стивена Мура под названием «Climate change industry grows rich from hysteria» — «Индустрия, связанная с проблематикой изменения климата, наживается на истерии».

В ней говорится так: «Первое железное правило американской политики таково: следуй за деньгами. Этим объясняется, скажем, порядка 80 процентов того, что происходит в Вашингтоне.

В ходе своего выступления на канале CNN я отметил, что одна из причин, по которым столь большое количество ученых убеждено в том, что небо обрушивается, состоит в том, что им платят за это.

Я сказал: «В Америке и по всему миру правительства создали многомиллиардный индустриальный комплекс, связанный с изменением климата».

В обнародованном недавно докладе Управления по подотчетности правительства США утверждается следующее: «Объем федерального финансирования исследований, технологий, международной помощи и адаптации в области изменения климата увеличился с $2,4 миллиарда в 1993 году до $11,6 миллиарда в 2014 году. А еще дополнительные $26,1 миллиарда были выделены на программы и мероприятия по борьбе с изменением климата, предусмотренные американским законом о восстановлении и реинвестировании в 2009 году».

Это не значит, что планета не нагревается. Но нарастающая волна денежных вливаний оказывается мощным финансовым стимулом для выведения учеными заключения о том, что на нас апокалипсис надвигается. Никто не станет нанимать пожарного, если нет пожаров. Никто не станет нанимать климатолога (а сейчас их тысячи), если не происходит катастрофического изменения погоды. Почему никто в средствах массовой информации никогда не упоминает об этом?

Но стоило мне только приоткрыть завесу над этой темой, я получил столько гневных писем, сколько ни разу не получал прежде после своих телевизионных выступлений или печатных публикаций. Может быть, эта риторическая ракета упала слишком близко к объекту?

Как я смею ставить под вопрос добропорядочность ученых и левых аналитических центров, полагая, что их выводы искажены сотнями миллиардов долларов, взятых у налогоплательщиков. Видимо, дело обстоит так: если вы берете деньги от частного сектора для финансирования исследований, то в вашей работе изначально бывает заложена предвзятость, ну если вы получаете многомиллионные гранты от дяди Сэма, вы оказываетесь безукоризненно чистым, как свежевыпавший снег.

Каковы сегодня масштабы индустриального комплекса, связанного с изменением климата? Как бы это не казалось удивительным, похоже на то, что никто не инспектирует все каналы финансирования. Несколько лет назад журнал Forbes исследовал федеральный бюджет и оценил объем расходов на решение проблем изменения климата и на субсидирование «зеленой энергии» в ходе первого срока президентства Барака Обамы примерно в $150 миллиардов.

Указанная оценка не учитывает налоговые субсидии, которые предполагают предоставление 30-процентной налоговой скидки на энергию ветра и солнца — так что еще приплюсуйте к этой цифре от 8 до 10 миллиардов долларов в годовом исчислении. Затем добавьте еще миллиарды и миллиарды, имеющие отношение к 29 штатам, которые разработали свои собственные мандаты о возобновляемых источниках энергии, накладывающие на коммунальные предприятия обязательство покупать дорогую «зеленую энергию».

А если брать в мировом масштабе, цифры получаются просто-таки огромные. Пять лет назад левая группа под названием «Инициатива по климатической политике» (Climate Policy Initiative – CPI) опубликовала исследование, которое показало, что «глобальные инвестиции в изменение климата» в том году достигли $359 миллиардов. А затем представители CPI с тем, чтобы дать вам представление о том, как сильно эти спасители планеты жаждут денег, пожаловались, что средства в таком объеме «далеко не покрывают всех нужд» этого дела, и запросы оцениваются в $5 триллионов».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. НПО под названием «Инициатива по климатической политике» главным образом поддерживается Фондом «Открытое общество», а также еще 18 другими благотворительными организациями. Его штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Оно также имеет офисы в Дели, Хайдарабаде, Рио-де-Жанейро, Венеции и Джакарте.

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