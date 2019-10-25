«Над новым вариантом казахского алфавита работает широкий круг экспертов». «Как с помощью алкоголя можно взять 40 миллиардов для бюджета». «Как профессиональные жалобщики останавливают госзакупки». «Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили в РК»

Сетевой Казахстан 25 октября 2019г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Спешки быть не должно — Абаев об изменениях в казахском алфавите на латинице» — Над новым вариантом казахского алфавита работает широкий круг экспертов, сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен АБАЕВ. По словам главы ведомства, торопиться в вопросе создания алфавита на латинице не стоит, окончательный вариант должен быть удобен и понятен всем. «Алфавит – не просто графика, это – будущее нашей нации, часть культурного кода, инструмент коммуникации. Поэтому никакой спешки в данном вопросе не должно быть«, — подчеркнул он в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Почему надо пересмотреть госпомощь бизнесу и провести реформу фискальной политики Казахстана» — Наличие прозрачности, подотчетности, полноценности и эффективности налогово-бюджетной политики является обязательным условием для перехода на новую модель развития экономики Казахстана. В этой области наблюдаются серьезные проблемы. На сегодня государственный бюджет, утверждаемый парламентом, неполноценен и не соответствует международным стандартам отчетности. В соответствии с ними консолидированный госбюджет должен включать в себя абсолютно все государственные доходы и расходы. В частности, в него должны включаться поступления и расходование средств по Нацфонду, а также государственные и квазигосударственные расходы, финансируемые Нацбанком, ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек» и «КазАгро», ЕНПФ, государственный фонд социального страхования (ГФСС) и другими госфондами.

CAMONITOR . KZ . «Почему казахам не подойдет сингапурский опыт приобретения жилья» — Депутаты фракции «Народные коммунисты» в середине октября обратились к премьер-министру страны с запросом «Об использовании части пенсионных накоплений для финансирования покупки жилья». «У нас вроде бы есть все компоненты, как и в других странах: жилищно-сберегательная система, образовательные депозиты, обязательное социальное страхование, пенсионная система, медицинское страхование. Но по отдельности все это работает малоэффективно», — отмечают в своем запросе депутаты, предлагающие перенять опыт Сингапура. Но они либо забыли, либо не сочли нужным указать, что системой жилстройсбережений, образовательными депозитами пользуются далеко не все граждане. Общими же для всех являются взносы в ЕНПФ, обязательное социальное страхование и – со следующего года – ОСМС, а значит, только эти три компонента можно сводить в единую систему при решении данного этого вопроса.

CARAVAN . KZ . «Почему министр Биртанов требует привлечь к ответственности руководителя Алматинского облздрава» — Откровенно слабое управление в сфере здравоохранения Алматинской области вынудило Елжана БИРТАНОВА пойти на радикальные меры. Глава минздрава, возмущенный многочисленными нарушениями в Талгарской центральной районной больнице и отсутствием реакции на них на местном уровне, пообещал вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя облздрава поставить перед премьер-министром, а собранные материалы поручил передать в прокуратуру. Такое решение Биртанов принял после серии публикаций в “КАРАВАНЕ”.

«Держат марку: как с помощью алкоголя можно взять 40 миллиардов для бюджета» — Ассоциация “КазАлкоТабак” показала налоговикам, где лежат лишние 40 миллиардов тенге для бюджета страны. Почему раньше никто не видел? Деньги на поверхности. Но надо иметь смелость их взять. Буквально месяц назад ассоциация направила письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ с предложением, где найти деньги для пополнения казны. Миллиарды можно увидеть, пощупать и даже попробовать. Достаточно зайти в любой магазин у дома в городе или селе и пройти или взглянуть в отдел алкоголя. Перед вами предстанет картина житейского благополучия: минимум 10–12 сортов и марок водки, столько же вина, пива, коньяка. И почти наверняка половина представленного ассортимента будет или поддельной, или контрафактной. То есть за товар не были заплачены налоги. Надо лишь заменить “поддельную” беленькую на законную, за которую производитель заплатил все налоги, и тогда бюджет получит минимум 40 миллиардов тенге.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Энергетика Казахстана: в предчувствии АЭС» — Так, если идти по варианту АЭС, то предложение президента России даже уже запоздало – определение площадки, проектирование и строительство максимально укладываются в 7-9 лет. Рискуем не успеть. Зато есть намного более простой и дешевый вариант – элементарно наращивать угольные мощности. В частности, на недостроенной еще коммунистами Экибастузской ГРЭС-2 стоит начатый уже в рыночные времена, но не законченный – по отсутствию надобности, блок №3, его можно пустить за пару лет. А потом каждые два года добавлять еще 5-й, 6-й, 7-й и 8-й блоки – до 2025 года хватит с запасом. Можно, наконец, начать строить не в атомном, а в угольном варианте заложенную тоже еще коммунистами (под именем Южно-Казахстанская ГРЭС) и многократно включаемую в нынешние планы индустриально-инновационного развития Балхашскую тепловую электростанцию. Благо, в аббревиатуре ТЭС заложен и уголь, и атом. Но Минэнерго не может вот так прямо заявить: основа плана развития электроэнергетики Казахстана – Балхашская АЭС. Осмелившемуся на такое министру не устоять перед шквалом общественного негодования. Да и не его это уровень, честно сказать.

KAPITAL . KZ . «Индустриальные сложности Казахстана» — Обрабатывающая промышленность – это высококонкурентная отрасль, где прибыль зависит от эффекта масштаба. Чтобы получить в обрабатывающей промышленности уровень прибыли как в горнодобывающей промышленности, необходимы аналогичные условия, в том числе сопоставимый объем инвестиций. В 2018 году в среднем на одно активно действующее предприятие обрабатывающей промышленности приходился 151 млн тенге инвестиций в основной капитал, что в 25 раз меньше объема среднестатистического предприятия горнодобывающей промышленности. Причем в общем объеме инвестиций в основной капитал доля обрабатывающей промышленности составила 19%, тогда как горнодобывающей промышленности – 68,6%.

KURSIV . KZ . «Как Казахстану перестроить нефтегазовый комплекс» — Ассоциация Kazenergy выпустила Национальный энергетический доклад 2019 года, подготовленный компаниями IHS Markit и Avantgarde Group. Документ, в частности, содержит основные тезисы развития отрасли производства нефти и нефтепродуктов. По мнению экспертов, участие Казахстана в ОПЕК+ и договоренность о дальнейшем сокращении добычи нефти может помешать развитию нефтяной отрасли страны. Тем более что «Тенгизшевройл» (ТШО), «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК) и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) намерены нарастить объем добычи. Совокупная выручка Казахстана от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в 2018 году выросла на $18,7 млрд. Всего экспорт нефти принес республике в прошлом году $38,9 млрд. При общем объеме добычи 90,4 млн т было экспортировано 70,2 млн т нефти.

«Как профессиональные жалобщики останавливают госзакупки» — Министерство финансов собирается взимать плату за подачу жалоб на итоги госзакупок. Только так, уверены в ведомстве, можно решить проблему появления в Казахстане нового класса предпринимателей – профессиональных жалобщиков. Они зарабатывают не на исполнении госзаказа, а на приостановлении конкурса или тендера.

TENGRINEWS . KZ . «Люди покидают Нур-Султан. Еще 55 человек собрали свои чемоданы» — Некоторые из них прожили в столице Казахстана по десять лет и более. Кто-то все эти годы зимовал в избушке под снос в дачном поселке, кто-то ютился в комнатке в общежитии, кто-то арендовал полноценную квартиру. У каждого были свои проблемы, но у всех было похожее чувство, что жизнь превращается в какой-то день сурка: получил зарплату, оплатил жилье, коммунальные счета и дальше снова ждешь зарплату. Но вот один из супругов, листая ленту в соцсети, находит интересную новость, что жителям столицы предоставляют жилье и работу в Экибастузе. Речь идет о государственной программе переселения семей. Началась эта программа весной, и на сегодняшний день центр занятости Экибастуза перевез из Нур-Султана в Павлодарскую область более 1000 человек.

INFORMBURO . KZ . «Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили в Казахстане» — Реестр религиозных обрядов для мусульман утвердили на III Республиканском форуме имамов, который прошёл в Нур-Султане. Документы, утверждённые на форуме, подготовили Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и Министерство информации и общественного развития. Среди них: Духовная платформа мусульман Казахстана «Семь духовных опор»; «Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями»; «Должностные обязанности духовных служителей»; «Реестр религиозных должностей». По словам председателя ДУМК, Верховного муфтия Серикбая кажы ОРАЗА подобные документы утвердили в нашей стране впервые. Это продиктовано необходимостью единого понимания и трактования религиозных понятий, процедур и обязанностей, отметил он.

AZATTYQ . ORG . «Проблемы шахтеров-инвалидов и реакция министерства труда» — Шахтеры-инвалиды в Карагандинской области обратились в Минтруда с рядом предложений, среди которых возобновление регрессных выплат пенсионерам и снижение пенсионного возраста для работников, занятых на тяжелом производстве. Власти демонстрируют готовность пойти на диалог, однако считают, что предложения инициативной группы требуют «концептуальных изменений».

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