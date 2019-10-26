Нацбанк: В сентябре больше росли депозиты физлиц — в тенге, а депозиты юрлиц — в валюте

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Депозиты казахстанцев в тенге за сентябрь увеличились на 2,7% до Т4,9 трлн, в валюте — уменьшились на 1,5% до Т3,8 трлн, сообщил Национальный банк.

«Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,7% до Т4,878,4 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 1,5% до Т3 832,2 млрд тенге (44% от депозитов физлиц)», — говорится в сообщении.

Также, тенговые депозиты юрлиц в сентябре 2019 года увеличились на 4,5% до Т5,3 трлн, в валюте – на 7,2% до 4,1 трлн (43,2% от депозитов юрлиц).

Депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились за сентябрь на 3,3% и составили Т18,1 трлн. Депозиты юрлиц — увеличились на 5,7% до Т 9,4 трлн, физлиц — на 0,8% до Т8,7 трлн.

При этом, депозиты в тенге выросли на 3,6% до Т10,2 трлн, в валюте — уменьшились на 2,8% до Т7,9 трлн. Уровень долларизации на конец сентября 2019 года составил 43,6%.

Срочные депозиты, по данным Нацбанка, составили Т12 трлн, увеличившись за месяц на 2,9%. В их структуре вклады в тенге составили Т6,9 трлн, в иностранной валюте – Т5,1 трлн.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юрлиц составила 7,2%, по депозитам физлиц – 9,3% (10,4%).