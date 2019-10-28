Инспектор «Охотзоопрома» погиб в Кызылординской области при преследовании браконьеров

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ — Инспектор РГКП «ПО «Охотзоопрома» погиб в Кызылординской области при преследовании браконьеров, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«25 октября около 02.00 на территории Жалагашского района Кызылординской области во время рейдовых мероприятий при преследовании браконьеров погиб инспектор РГКП «ПО «Охотзоопром». Причина несчастного случая – перевернулся автомобиль», — сообщили в пресс-службе МЭГПР РК в понедельник.

В ведомстве отметили, что на место вызвана оперативно-следственная группа Жалагашского районного отдела полиции (РОП) департамента полиции (ДП) Кызылординской области.