Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан занял 45 место в рейтинге по количеству пользователей интернета, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

«В Казахстане количество пользователей интернета в 2018 году составило 81,3% и во всемирном рейтинге Казахстан занял 45 место», — сообщил Жумагалиев в понедельник на правительственном часе в мажилисе на тему «О реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к интернету населенных пунктов от 250 человек».

Министр добавил, что в настоящее время в стране услуги широкополосного доступа к интернету доступны в 117 городах и 3324 сельских населенных пунктах. По его словам, они обеспечены разными технологиями, в том числе сетями волоконно-оптических линий, стандартами связи 3G и 4G.

«В 2018 году Казахстан занял 21 место во всемирном рейтинге по количеству абонентов сотовой связи», — добавил Жумагалиев.