Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Китай остался в числе крупнейших импортеров казахстанских растительных масел, сообщают организаторы III международной конференции KazOil2019.

«По итогам 2018/19 МГ (маркетингового года – КазТАГ) КНР по-прежнему осталась одним из крупнейших импортеров растительных масел из Казахстана, существенно нарастив закупки некоторых видов продукции. Так, Китай в прошлом сезоне закупил весь экспортированный из Казахстана объем льняного масла – 31 тыс. тонн. При чем данный показатель практически 1,5 раза превысил аналогичный результат 2017/18 МГ», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кроме того, Казахстан отгрузил в китайском направлении практически все рапсовое масло (93% от экспорта) – 45 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше объема, закупленного Китаем в сезоне-2017/18.

«За Китаем также осталась лидирующая позиция среди экспортеров подсолнечного масла с долей 36%, несмотря на то что закупки были снижены на 8% относительно предыдущего сезона. Так, в КНР было отгружено 25 тыс. тонн казахстанского продукта. Стоит отметить, что снижение экспорта в данном направлении компенсировал Узбекистан, который импортировал из РК 23 тыс. тонн подсолнечного масла (+38% к показателю 2017/18 МГ). Более существенное сокращение закупок Китаем произошло в сегменте соевого масла (-24%). Импортируемый объем составил всего 1,6 тыс. тонн, что, все же, позволило Китаю остаться на втором месте с долей 14%, после Узбекистана (10 тыс. тонн), в рейтинге основных импортеров», — сказано в сообщении.