Климатическая истерия: американский атмосферный физик Ричард Линдзен утверждает, что «наука подвержена риску в большей мере, чем планета»

Проблемой является отсутствие не столько научной культуры, сколько какого-либо понятия о порядке важности

Швейцарское франкоязычное издание Les Observateurs опубликовало статью в виде интервью с американским атмосферным физиком Ричардом Линзеном, известным своими работами в области динамики средней атмосферы, атмосферных приливов и фотохимии озона, под названием «Hystérie climatique : « la science est davantage en danger que la planète » selon Richard Lindzen du MIT» — «Климатическая истерия: по словам Ричарда Линдзена из MIT, «наука подвержена риску в большей мере, чем планета».

Ричард ЛИНЗЕН. (Фото: climategate.nl)



В ней говорится так: «Климатолог, бывший профессор Массачусетского технологического института, член Американской академии наук Ричард Линдзен является одним из лучших знатоков глобального потепления.

Он осуждает колоссальную коллективную слепоту, которая может обойтись науке очень дорого.

Les Observateurs: Каковы те выводы науки о климате, по которым действительно имеется консенсус?

Ричард Линзен: 1. Температура сейчас примерно на 1° C выше, чем в конце малого ледникового периода.

CO 2 является парниковым газом. Увеличение содержания CO 2 в аотмосфере должно привести к некоторому потеплению. Уровень содержания CO 2 в атмосфере повышается. Деятельность человека способствует увеличению выбросов CO 2 в атмосферу. Климат менялся на протяжении всей истории Земли.

Пункт 5 является единственной позицией, по которой имеются некоторые разногласия. В свете таких различных фундаментальных понятий нет никакого научного обоснования к формированию атмосферы паники.

В частности, почему нет ничего страшного в заявлении «Имевшее место за последние пятьдесят лет потепление связано с деятельностью человека»? Это утверждение не должно вызывать беспокойства потому, что речь, во-первых, идет о небольших изменениях.

Во-вторых, недавнее потепление вовсе не является беспрецедентным; почти идентичный период потепления между 1919 и 1940 годами не может быть приписан людям. В-третьих, наблюдаемое (сейчас) потепление полностью совместимо с низкой чувствительностью климата. Предаваться панике, во всяком случае, можно будет при высокой чувствительности климата.

Les Observateurs: Не могли бы вы объяснить, что означает это ключевое понятие — «чувствительность климата»?

Ричард Линзен: Под чувствительностью мы подразумеваем ожидаемое потепление при каждом случае удвоения выбросов CO 2 в атмосферу. Высокой чувствительностью обычно считается повышение (глобальной) температуры на 3°C или и того больше. Речь идет о чувствительности по отношению к равновесию, которое представляет собой показатель потепления, достигаемый тогда, когда система приходит к равновесию. При рассмотрении конкретных временных интервалов для определения переходной (транзитной) чувствительности следует использовать временные модели.

Если предположить, что «все» случаи потепления за последние пятьдесят лет связаны с выбросами парниковых газов, можно сделать вывод, что чувствительность в состоянии равновесия будет составлять примерно 1°С.

Les Observateurs: Вы сожалеете об отсутствии научной культуры в наших современных обществах; это так важно?

Ричард Линзен: Проблемой является отсутствие не столько научной культуры, сколько какого-либо понятия о порядке важности. Так, многие люди обеспокоены возможным повышением или понижением температуры, но вот над вопросом о том, насколько она может повыситься или понизиться, они головы не ломают. Так что они становятся уязвимыми к воздействию странноватой идеи о том, что вообще любое потепление является плохим предзнаменованием. Они также не понимают того, что в науке случай имеет доказательную ценность, только если он был предсказан однозначно. Они, наоборот, исходят из того, что всякий случай, даже если он не был предсказан однозначно или даже если было предсказано нечто противоположное, представляет собой доказательство».

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