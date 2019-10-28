«Просто так государство сегодня никого не наказывает». «К педофилам предлагают применять высшую меру». «Признав себя «тормозами демократии», уйти красиво». «Осеннее обострение домашнего насилия: кризисные центры фиксируют всплеск обращений»

Сетевой Казахстан 28 октября 2019г.

TIME . KZ . Тогжан ГАНИ – «Батька не подведёт» — По всему Нур-Султану развевались красно-зеленые флаги. Еще бы — ведь с официальным визитом прибыл президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО. В аэропорту его встречал лично Касым-Жомарт ТОКАЕВ, а в Акорде пожать ему руку собрался весь кабинет министров. Протокол президента долго не мог выстроить наших министров в одну линию — то и дело лакированный носок какого-нибудь чиновника залазил на красную президентскую дорожку. А их построили красиво: по краям самые высокие вице-премьер Роман СКЛЯР и министр энергетики Канат БОЗУМБАЕВ, а посередине те, кто пониже. Главы ведомств старательно втягивали в себя живот.

«Право на ошибку» — На актуальные вопросы по поводу недавних судебных решений в отношении бывших высокопоставленных чиновников, вызвавших общественный резонанс, в эксклюзивном интервью “Времени” ответил бывший председатель Конституционного совета, а ныне заместитель исполнительного директора Фонда первого президента Казахстана Игорь РОГОВ — В нашем уголовном законодательстве ставится несколько целей: исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, карательные функции, предупреждение совершения преступления другими лицами. Просто так государство сегодня никого не наказывает. Да, эти граждане совершили серьезные, тяжкие экономические преступления. Я их не оправдываю. Но это не убийство, не наркотики. И здесь очень важно посмотреть, достигнута ли та цель, которую определил законодатель? Они отбыли, если не ошибаюсь, по 8 лет. И неотбытый срок им заменили штрафом.

«Жесть закона» — Генпрокуратура страны подготовила большой “антигуманный” законопроект, которым усиливается наказание насильникам, маньякам, скотокрадам, браконьерам и иже с ними. Именно такую задачу, напомним, поставил силовикам глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем послании народу страны. К педофилам предлагают применять высшую меру.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК — «Лебединая песня мажилисменов: на самой фальшивой ноте» — Да и сегодня чем сильнее становятся ароматы предстоящей гонки, тем более активно мажилисмены «давят на газ». Жаль, что некоторые депутаты заканчивают свою карьеру в парламенте такой вот лебединой песней, которую еще и исполняют фальшиво. Тем более жаль, что все вокруг понимают: вход в следующий созыв им, скорее всего, будет заказан – уж больно то, что они делают сегодня в спешке, и то, что они предпочитали не делать в период своего пребывания в мажилисе, не вписывается в текущий политический тренд. В этой ситуации куда честнее было бы поступить так, как их предшественники, и, признав себя «тормозами демократии», уйти красиво, а не устраивать бессмысленные пиар-акции…

««Новые казахи»: кто они и нужны ли они Казахстану?» — Казахстан становится все более привлекательным для желающих сменить место жительства. И речь не только о гастарбайтерах, репатриантах и так называемых «свадебных» мигрантах. В глазах многих граждан постсоветских государств наша страна выглядит этаким неразработанным Клондайком, где, как говаривал классик, инициативный человек никогда не пропадет. И именно этот образ приобретает решающее значение при принятии ими решения о переезде в Казахстан на ПМЖ.

EXPRESS — K . KZ . «Общее гражданство для жителей стран СНГ обсудили в Москве» — В пятницу в Москве началось заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза. Стороны обсуждают перспективы расширения евразийской интеграции, приоритетные направления и новые проекты в рамках ЕАЭС, а также потенциал сотрудничества государств-участников. Говоря о развитии организации в целом, эксперты называли как положительные, так и отрицательные стороны взаимодействия. В целом деятельность Евразийского экономического пространства можно охарактеризовать фразой «полет нормальный». Однако существует ряд барьеров в агропромышленном секторе, системе госзакупок и сфере маркировки товаров. Эксперты даже назвали точное число препятствий, которые должна устранить каждая страна для полноценного развития в рамках союза. Так, в Армении и Кыргызстане насчитывается 46 ограничений, в Беларуси – 47, в Казахстане – 51, в России – 55.

CARAVAN . KZ . «300 спартанцев: действительно ли в элиту управленцев войдут лучшие?» — В республике завершился очередной этап кампании по отбору претендентов в президентский молодежный кадровый резерв (ПМКР). Отметим, благие намерения руководства страны привести в ряды госслужащих молодую достойную смену заслуживают похвалы. Однако вызывают вопросы скорость и качество реализации программы. Прием документов стартовал 1 сентября, 30-го завершился, а уже 12 октября кандидаты прошли тестирование своих способностей, 19 октября была верификация тестирования, с 22-го по 26-е число проходит презентация проектов, 27-го – написание эссе, с 28 октября по 3 ноября – оценка компетенций. Кому нужна такая поспешность, ведь не барана же на базаре покупаем? Речь ведь идет о будущем государства, многие из тех, кого мы опросили, были даже не в курсе проведения такого конкурса.

«Над пропастью не ржи: о чем просят депутаты министра образования» — Разрыв в знаниях между сельскими и городскими школами всё еще сохраняется, в учебниках – уйма ошибок, а в колледжах учат по устаревшим программам. Но, как уверены в профильном министерстве, всё с отечественным образованием хорошо.

KURSIV . KZ . «Какие трудовые ценности важны для казахстанцев» — Почти половина казахстанцев считает качество полученных знаний важнее диплома, и чуть меньший процент – что каждый должен добиваться профессиональных успехов сам, поэтому помощь родственникам в трудойстройстве – не самая лучшая идея. «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении» – так называется книга-исследование казахстанских ученых, созданная при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. В работе сделан анализ ценностей современного казахстанского общества, и одна из глав книги посвящена как раз трудовым ценностям. «Курсив» предлагает избранные моменты из этой главы.

PLATON . ASIA . Айгуль ОМАРОВА – «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» — О наивности господ МАМАЯ и ДУВАНОВА. Впрочем, Бог с ним, с Дувановым. Но надо иметь трезвый взгляд на реалии. Именно трезвость взгляда и объективность позволяют уже сейчас сказать, что новой партии не будет в силу разрозненности, более того, противоположности установок Мамая и Дуванова, и отсутствия у обоих опыта созидания какой-либо политической структуры. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Великий Пушкин прав и спустя столетия.

«О градусе протестных настроений в Казахстане» — В последнее время разные «неразрешенные» митинги становятся нормой политической жизни страны, что может говорить о повышении градуса протестных настроений в Казахстане. Протестные митинги с политическими требованиями, акции многодетных матерей, обманутых дольщиков являются тому свидетельством. В принципе, так и должно быть в стране с развитой демократией. Но наш случай другой. Если в западных странах власти сразу реагируют на протесты, пытаются решить проблемы, лежащие в их основе, то у нас часто это имитация решения проблем, которые часто решаются не системно, а ситуативно.

365 INFO . KZ . «Как развивать казахский язык? — мнения экспертов» — Развитие и совершенствование любого языка происходит через художественную литературу. Увы, пока количество переводов мировой классики на казахский язык оставляет желать лучшего. По мнению политолога Жумабека САРАБЕКОВА, развитию казахского языка может способствовать увеличение числа авторов, пишущих на казахском — Любой язык — это живой организм, который все время модернизируется и развивается. Конечно, в этот процесс вовлечен и казахский. Но для его развития нужен качественный контент на этом языке.

«Осеннее обострение домашнего насилия: кризисные центры фиксируют всплеск обращений» — Руководители нескольких кризисных центров Алматы, помогающих людям, пострадавшим от разных видов насилия, в один голос говорят: осенью обращений больше – В июне и июле обращений совсем мало, а в августе прямо прорывает, — говорит глава приюта для жертв бытового насилия «ARASHA» Маргарита УСКЕМБАЕВА. — Осенью, зимой становится еще больше, а вот к весне поток ослабевает. И поясняет, что летом пострадавшая может уйти из дома без риска замерзнуть на улице, а с наступлением холодов такая возможность исключается. Особенно учитывая то обстоятельство, что покидать родные пенаты часто приходится с ребенком, и нередко с грудным.

«Пока не поздно, медстрахование надо менять» — Кандидат медицинских наук Каиргали КОНЕЕВ давно выступает против внедрения системы обязательного социального медицинского страхования. Он считает, что система чревата слишком многими проблемами, а страдать в первую очередь будут пациенты. И это не говоря о росте коррупции. Кроме того, медик утверждал, что она не до конца продумана и имеет очень много «прорех». И вообще, такое страхование не нужно, потому что из бюджета и так уже сейчас выделяется достаточно средств – просто нужно ими с умом распоряжаться.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «У нас на каждом тое найдутся как минимум два прямых потомка Чингисхана» — В Казахстан туристы не едут не потому, что у нас не на что смотреть. В Казахстан не едут по очевидным причинам. У нас много дурацких процедур, небезопасно, нет инфраструктуры, позорный аэропорт в Алматы, мошенники-таксисты, раздолбанные дороги. Отменить, казалось бы, одну регистрацию, которая все равно совершенно никому не нужна — уже было бы намного проще. Нет, мы вместо этого поставим три памятника Джучи-хану, а потом будем их рекламировать на весь мир. У нас свой, особый, казахский путь. Как, впрочем, и всегда.

AZATTYQ . ORG . ««Почему народ не пускают?» Несостоявшиеся митинги и задержания» — Несколько десятков людей задержаны в двух крупнейших городах Казахстана на площадях, которые запрещенное в стране движение указало как места проведения антиправительственных протестов. Задержания прошли также в регионах.

««Я постоянно борюсь». Жизнь-преодоление Карипбека Куюкова» — Рисующий без рук художник Карипбек КУЮКОВ, активист международного антиядерного движения, приложивший огромные усилия для закрытия Семипалатинского полигона, рассказывает Азаттыку о своем жизненном пути и творчестве, делится своим видением происходящих в обществе процессов.

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