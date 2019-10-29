Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы сферы с наибольшим планируемым количеством рабочих мест в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«На сегодня сформирован пул инвестиционных проектов на Т41,6 трлн до 2025 года. Исходя из данного пула, спрос на новые подготовленные кадры до 2025 года оценивается на уровне 1,3 млн человек. Наибольшее количество рабочих мест планируется в сферах туризма, транспорта, АПК, торговли и ИКТ. Это потребует подготовки большого числа квалифицированных кадров», — сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов во вторник на заседании правительства.

Министр также сообщил, как изменится структура рынка труда к 2025 году.

«За период 2019-2025 годов будет создано 2,6 млн новых рабочих мест. Из них половина будет создана за счет реализации новых инвестиционных проектов на Т41,6 трлн. Из 2,6 млн новых рабочих мест 600 тыс. человек будет обеспечено чистым приростом рабочей силы, 2 млн человек – перетоками рабочей силы в отраслях экономики», — сообщил он.

По подсчетам МНЭ РК, численность занятого населения вырастет с 8,7 млн человек в 2018 году до 9,3 млн человек к 2025 году.

«Одновременно с этим произойдут качественные изменения в структуре рынка труда. Так, на 7,5% уменьшится доля самозанятого населения, на 3% вырастет доля занятых в реальном секторе экономики за счет реализации крупных инвестиционных проектов в АПК, ТЭК и обрабатывающей промышленности», — добавил министр.

Доли туризма и сферы услуг, по словам Даленова, вырастут на 2%.

Также в целях формирования условий для адаптации рынка труда к внешним и внутренним вызовам министерство национальной экономики предлагает создание новых рабочих мест; обеспечение качественной подготовки кадров с учетом реализации новых инвестиционных проектов; дальнейшее развитие электронной биржи труда, центров занятости населения с установкой индикаторов по трудоустройству, а также меры по привлечению частных агентств занятости.

«В целом, в период до 2025 года для обеспечения качественного роста экономики будет привлечена новая волна инвестиций, организованы новые производства и будет создано 2,6 млн новых рабочих мест», — резюмировал Даленов.