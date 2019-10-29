Токаев не видит эффекта от видеокамер в части предотвращения правонарушений в Алматы

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит эффекта от внедрения видеокамер в части предотвращения правонарушений в Алматы.

«Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности. Большую долю составляют мелкие правонарушения – кражи и хулиганство. Их стало так много, что ситуация воспринимается горожанами как разгул криминала. К чему может привести банальная кража автозеркал мы все убедились, потеряв гордость нашего национального спорта – Дениса Тен. При этом возникает вопрос: где эффект от видеокамер и цифровизации? Пока мы видим то, что видим», — сказал Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы в среду.

Отдельно президент коснулся большого количества ДТП: по его словам, культура дорожного движения снизилась настолько, что нужно принимать комплексные меры.

«Параллельно с ужесточением наказания для водителей правительству следует позаботиться о качестве автодорог и о пешеходах. Вместо дорогостоящих непонятных проектов следует обратить внимание на строительство переходов, мостов, удобных транспортных линий и прочей инфраструктуры. Это касается как республики, так и Алматы», — добавил глава государства.