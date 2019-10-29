«Я прогнозирую появление новой профессии – «честных маклеров» информационного мира. За определенную плату эти маклеры будут поставлять потребителю чистый информационный продукт, свободный от коммерческих интересов крупных игроков»

В день 50-летия интернета писатель Кирилл Бенедиктов размышляет о том, как очистить «глобальную виртуальную помойку»

– Кирилл Станиславович, 29 октября 1969 года официально родился интернет. В этот день в США состоялся первый обмен информацией между двумя удалёнными друг от друга на 500 км компьютерами. За последние 15 лет интернет стал глобально массовым. Почти любая информация теперь доступна. Но вот парадокс: отделить правду от неправды стало сложнее. Старые газеты и телеканалы всё-таки лгали с оглядкой. Дорожили репутацией. А сейчас вранье запускается в информационное пространство по сложной траектории, и надо быть профессионалом, чтобы разобраться, фейковая это новость или нет. Но массовый читатель не профессионал. Он или верит всему – или всему сразу начинает не верить. Назревает тотальный кризис недоверия к информации. Куда это может нас привести, как считаете?

Кирилл БЕНЕДИКТОВ. (Фото: youtube)

– Мы с интернетом ровесники – я тоже родился в 1969. Может, поэтому я принимаю близко к сердцу то, что происходит в интернет-пространстве. Действительно, было время, когда все, размещенное в интернете воспринималось как непреложная истина. «В Википедии написано!» — приходилось слышать такой аргумент в споре. Но времена эти давно прошли. И сейчас ссылаться на информацию «из интернета» не менее наивно, чем на то, что «в телевизоре сказали!».

Насчет того, как СМИ лгали в прошлом – напомню старую советскую шутку – «В «Правде» нет правды, а в «Известиях» нет известий». Конечно, правды в медиа всегда было маловато. Но сейчас – вы правы – практически все информационное поле состоит из сложных переплетений фейков, проплаченных вбросов, как сказали бы любители шпионских детективов– «дезы», разного рода недосказанностей. И что, действительно, читателю-непрофессионалу с этим всем делать?

На мой взгляд, путей всего три. Первый – самый простой. Не вникать. По совету профессора Преображенского, «не читать до обеда советских газет». Стараться жить так, чтобы информационное море не захлестывало тебя своей грязноватой пеной.

Второй путь – относиться ко всей информации, почерпнутой из интернета, как к заведомой неправде и заказухе. Не дать себя обмануть, какие бы сладкоголосые сетевые сирены не мурлыкали тебе в уши. Недостатки этого пути очевидны – встречающаяся, пусть и нечасто, объективная информация и анализ тоже пройдут мимо такого «нигилиста», будут восприняты им как обман. «Все критяне лжецы», сказал Эпименид, критянин.

Третий путь, самый сложный, но и самый плодотворный – научиться ориентироваться в мутном информационном море, стать профессионалом в работе с информацией. Конечно, это требует и времени, и определенных навыков. Но только так можно, во-первых, обезопасить себя от манипулирования с помощью информации, а во-вторых, научиться извлекать действительно полезные сведения из моря информационного шлака.

Поскольку большинство потребителей информации вряд ли пойдет по этому пути, я прогнозирую появление новых профессий – своего рода проводников в мире информационных конструктов, патентованных «честных маклеров» информационного мира. За определенную плату эти маклеры будут поставлять потребителю чистый информационный продукт, свободный от коммерческих интересов крупных игроков – что-то вроде фильмов без рекламы. Конечно, рано или поздно многие из них не выдержат искушения и начнут добавлять в «очищенный» продукт небольшие примеси проплаченного контента… Но это уже, как говорится, совсем другая история.

– Информации стало слишком много. Общего информационного пространства больше нет. У меня, у моего старшего сына и моего младшего сына три нигде не пересекающихся круга интерактивных интересов. Мир все более дробно делится на сегменты. Как человек немолодой, я не испытываю радости по этому поводу. А вы к данному процессу как относитесь?



– У меня две дочери, 27 и 17 лет, и я с некоторой оторопью понимаю, что младшая живет в информационном пространстве, которое для меня (пятидесятилетнего) словно бы пришло из другой цивилизации. У Станислава Лема есть роман «Возвращение со звезд». Там астронавты вернулись на Землю, где с момента их отлета прошло сто с лишним лет – и мир стал другим. Глядя на те самые «интерактивные круги интересов» моей младшей, я чувствую себя таким астронавтом, попавшим в далекое будущее. Какие-то видеоблоггерши с многомиллионной аудиторией. Мультичаты с друзьями на всех континентах. И в то же время – удивительная наивность в области работы с базами данных, например. Какой выход может быть из этого «сегментированного» мира? Взаимное обучение, на мой взгляд. Я учу дочь искать необходимую ей для школьных уроков информацию, она меня учит разбираться в феноменах современной молодежной культуры…

– Еще 30 лет назад чтение было одним из главных видов культурного досуга. Сейчас, благодаря интернету (или, скорее, по вине интернета) это всего лишь один из десятков видов досуга. Если не из сотен. Романы и повести уже вышли из массовой моды. Длинные рассказы и обстоятельные газетные статьи тоже выходят из моды. Я читал, что вы с коллегами запускаете журнал, в котором все тексты будут не длиннее четырёх тысяч знаков. Вы действительно считаете, что в этом объеме можно рассказать о каких-то сложных глубоких вещах?

– Нет, это не так. Мы действительно запустили новый проект Fitzroy (http://fitzroymag.com ) но тексты там далеко не такие короткие. В редакционной статье, открывающей проект (кстати, тоже объемом превышающий 4 т.з.) я писал –

«Плотность, сбитость, непрерывность информационного потока определяет и характер его восприятия. Мы не читаем длинных статей (считается, что три-четыре тысячи знаков — это максимум, который готов воспринять среднестатистический читатель интернет-портала; всё, что превышает этот порог — пища для информационных гурманов). Мы смотрим разбитые на сорокаминутные фрагменты телевизионные эпопеи — увеличение хронометража серии на десять минут приводит к резкому падению рейтингов. Канула в Лету культура толстых романов — последняя книга Пелевина, скажем, состоит из трёх повестей среднего (во всех смыслах) формата. И это нормально, потому что даже в таком усечённом и утрамбованном виде информационные блоки накрывают нас с головой, как привычная и нестрашная ежедневная лавина».

Но проект Fitzroy – это как раз попытка сломать эту тенденцию. Мы действительно живем в эпоху «быстрых смыслов», когда самым востребованным информационным форматом являются телеграм-каналы. Короткие, в два-три абзаца, сгустки новостей, инсайдов и сжатой до предела аналитики снабжают современного человека необходимыми сведениями, не нагружая (не загружая или даже попросту — не грузя) лишним балластом.

И если бы мы хотели играть только на поле быстрых смыслов, мы просто запустили бы новый телеграм-канал.

Именно к этому мягко подталкивал меня один мой друг, успешный медиаменедежер, с которым мы обсуждали перспективы создания нового СМИ еще в прошлом году. И я почти был готов с ним согласиться, поскольку в 2018 году телеграм-каналы еще выглядели глотком свежего воздуха в той довольно тягостной информационной среде, с обсуждения которой мы начали нашу сегодняшнюю беседу. Они были свободными от цензуры, в них можно было прочитать многое из того, что не попадало на страницы официальных СМИ и зачастую предоставляли своим подписчикам нетривиальный анализ происходящего.

Однако за прошедший с тех пор год многое изменилось и не в лучшую сторону. Сегодня российский сегмент телеграма – это ярмарка тщеславия, а порой и борьба в грязи, где соревнуются купленные различными крупными игроками (как в политической сфере, так и в сфере бизнеса) банды «независимых» журналистов и аналитиков. Исключения есть, разумеется, но погоды они не делают.

Что же касается нашего журнала, Fitzroy magazine (со следующего года планируем наладить выпуск бумажной версии, несмотря на критиков, утверждающих, что бумажный журнал в наше время – это анахронизм и полный oldschool) – то мы рассматриваем его, как площадку, которая бы объединяла быстрые смыслы с глубокой аналитикой, нетривиальные идеи с традиционными ценностями, строгий мужской lifestyle (впрочем, мы предпочитаем французский термин Art de Vivre) с рассказами о путешествиях, площадку, где соседствовали бы художественные фотографии в стиле раннего Playboy и новеллы самых интересных современных писателей — как русских, так и зарубежных.

В концепции одного из самых любопытных британских интернет-порталов, The Article, сказано: «У нас нет идеологической повестки дня, и мы обещаем никогда не говорить вам, как вам следует думать». Это замечательные слова. Я был бы рад, если бы наши читатели говорили про нас – «А, это те ребята, которые не говорят нам, как нам следует думать, но всегда дают интересную пищу для размышлений».

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