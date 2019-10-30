Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Известный казахстанский политолог – член Национального совета общественного доверия Казахстана Данияр Ашимбаев назвал получателей государственных заданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день из государственного бюджета выделяется – без тендера или конкурса – почти 407,5 млрд. тенге по так называемым «государственным заданиям». С одной стороны, речь идет о значимых госпрограммах и известных (даже авторитетных организациях). С другой стороны, миллиарды, десятки миллиардов из года в год пропадают – что-то украдено, что-то потрачено нецелевым образом. Многое гибнет в БВУ, у которых были отозваны лицензии. Так, космическая программа потеряла в минувшем году свыше Т2 млрд в «Банке Астаны». Предлагаю ознакомится с перечнем получателей «государственных заданий» на 2019 год и суммами, которые им выделены», — написал Ашимбаев в среду на своей странице в социальной сети.

Представленный членом НСОД список выглядит следующим образом:

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» – Т355 949 000;

АО «Агентство «Хабар» – Т15 575 034 000;

АО «Институт экономических исследований» – Т1 483 075 000;

АО «Информационно-аналитический центр» – Т1 068 904 000;

АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» – Т1 224 387 000;

АО «Казахстанский институт развития индустрии» – Т206 726 000;

АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» – Т70 000 000;

АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» – Т579 181 000;

АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» – Т253 802 000;

АО «Казконтент» – Т1 490 356 000;

АО «Қазақ әуендері» – Т3 666 522 000;

АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» – Т1 879 026 000;

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» – Т1 965 132 000;

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» – Т181 402 419 000;

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» – Т1 409 066 000;

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» – Т4 929 444 000;

АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» – Т889 952 000;

АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» – Т721 152 000;

АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» – Т21 079 633 000;

АО «СП «Байтерек» – Т1 037 676 000;

АО «Финансовый центр» – Т221 668 000;

АО «Фонд науки» – Т5 813 742 000;

АО «Центр военно-стратегических исследований» – Т58 196 000;

АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» – Т81 789 000;

АО «Центр развития торговой политики» – Т797 037 000;

АО «Центр электронных финансов» – Т457 935 000;

АО «Центральная клиническая больница» – Т3 523 616 000;

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – Т29 695 667 000;

АОО «Назарбаев Университет» – Т37 783 377 000;

КФ «University Medical Center», АО «Национальный научный медицинский центр» – Т324 650 000;

КФ Международный технопарк ИТ-стартапов «Astana Hub» – Т1 320 600 000;

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» – Т7 017 053 000;

НАО «Казахская национальная академия хореографии» – Т1 090 544 000;

НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» – Т981 897 000;

НАО «Медицинский университет «Астана» – Т1 236 136 000;

НАО «Медицинский университет Семей» – Т28 270 000;

НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» – Т89 161 000;

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» – Т945 281 000;

НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» – Т9 750 000;

НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова» – Т699 445 000;

НАО «Республиканская физико-математическая школа» – Т1 334 368 000;

НАО «Фонд Отандастар» – Т687 984 000;

НАО «Фонд социального медицинского страхования» – Т1 021 918 000;

НАО «Холдинг «Кәсіпқор» – Т9 970 655 000;

НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» – Т471 423 000;

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» – Т2 969 364 000;

Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан – Т284 725 000;

ОО «Национальный олимпийский комитет» Республики Казахстан – Т12 604 459 000;

РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» – Т26 200 000;

РГКП «Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева» – Т342 345 000;

РГКП «Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова» – Т236 031 000;

РГКП «Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова» – Т90 154 000;

РГКП «Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова» – Т411 368 000;

РГКП «Казгеодезия» – Т2 991 818 000;

РГКП «Қазақстан су жолдары» – Т14 880 497 000;

РГКП «Научно-практический центр «Дарын» – Т265 721 000;

РГКП «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» – Т128 032 000;

РГКП «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» – Т310 644 000;

РГКП «Национальный картографо-геодезический фонд» – Т310 565 000;

РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» – Т546 504 000;

РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек» – Т1 149 768 000;

РГКП «Национальный центр тестирования» – Т3 294 048 000;

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» – Т61 759 000;

РГП «Институт геофизических исследований» – Т191 423 000;

РГП «Институт ядерной физики» – Т539 281 000;

РГП «Инфракос» – Т185 840 000;

РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» – Т702 298 000;

РГП «НИЦ «Ғарыш – Экология» – Т34 082 000;

РГП на ПВХ «Информационно-вычислительный центр» – Т274 091 000;

РГП на ПХВ «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий» – Т413 655 000;

РГП на ПХВ «Ғылым ордасы» – Т294 282 000;

РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» – Т92 604 000;

РГП на ПХВ «Казахский научный центр карантинных зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева» – Т302 128 000;

РГП на ПХВ «Казреставрация» – Т717 208 000;

РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» – Т6 529 355 000;

РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» – Т669 428 000;

РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования» – 124 367 000;

РГП на ПХВ «Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра» – Т537 608 000;

РГП на ПХВ «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» – Т189 328 000;

РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» – Т811 242 000;

РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» – Т1 084 958 000;

РГП на ПХВ «Центр анализа и информации» – Т974 312 000;

РГП на ПХВ «Центр Болонского процесса и академической мобильности» – Т95 018 000;

РГП на ПХВ «Центр по исследованию финансовых нарушений» – Т131 125 000;

ТОО «KT Cloud Lab» – Т200 000 000;

ТОО «Қазақ газеттері» – Т252 332 000;

ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» – Т599 616 000;

ТОО «Национальный научный онкологический центр» – Т406 126 000;

ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» – Т402 429 000;

ТОО «Театр «Астана Балет» – Т2 891 553 000.

Ашимбаев приводит цифры и в разрезе уполномоченных органов:

Агентство по делам государственной службы – Т26 200 000;

Министерство здравоохранения – Т12 667 873 000;

Министерство информации и общественного развития – Т199 369 330 000;

Министерство культуры и спорта – Т23 977 826 000;

Министерство национальной экономики – Т2 217 628 000;

Министерство образования и науки – Т100 400 798 000;

Министерство сельского хозяйства – Т8 689 975 000;

Министерство торговли и интеграции – Т597 037 000;

Министерство труда и социальной защиты населения – Т1 047 946 000;

Министерство финансов – Т512 935 000;

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Т5 880 581 000;

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов – Т2 824 307 000;

Министерство энергетики – Т1 433 002 000;

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета – Т131 125 000;

Управление делами президента – Т3 646 810 000.