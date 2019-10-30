Сотрудников антикоррупционной службы накажут за задержание замакима Манзорова

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности по за задержание заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

«Я официально заявляю, что в отношении Манзорова уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление генпрокурором в органы антикоррупционной службы о рассмотрении (и привлечении к ответственности – КазТАГ) в дисциплинарном порядке лиц, которые допустили нарушение законности», — сказал Ахметжанов в кулуарах мажилиса в среду.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 04.55 того же дня Манзоров был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября стало известно следствие переквалифицировало дело Манзорова со статьи 366 (получение взятки) на 190 (мошенничество) УК РК.

18 октября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области сообщило, что Багдат Манзоров находится в отпуске без содержания с 14 октября по 1 ноября.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования.