Антикоррупционеры не согласны с прекращением уголовного дела в отношении Манзорова

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Агентство РК по противодействию коррупции (АПК, антикоррупционная служба) не согласно с прекращением уголовного дела в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.

«Давайте будем исходить из факторов – к нам в агентство обратились два наших гражданина. Мы их заявление зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), начали проводить расследование – это первый факт. Второй факт – в ходе следствия уголовное дело истребовала генеральная прокуратура и прекратила за отсутствием события преступления. В настоящее время мы с этим решением не согласны и подаем возражение. Сейчас оно находится на рассмотрении генерального прокурора», — сообщил руководитель следственного департамента агентства РК по противодействию коррупции Канат Сулейманов в четверг.

По его словам, детали расследования он раскрывать не будет, «потому что это тайна следствия».

«Представление (генпрокурора) в наш адрес поступило – это представление будет на рассмотрении руководства, и оно будет решать, на сколько это обосновано и кого будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Тот документ, который мы направили – это называется обжалование действий вышестоящего прокурора», — пояснил руководитель следственного департамента агентства.

На вопрос о статусе Манзорова Сулейманов отметил, что «раз уголовное дело прекратили – пока никого статуса нет».

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 04.55 того же дня Манзоров был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября стало известно следствие переквалифицировало дело Манзорова со статьи 366 (получение взятки) на 190 (мошенничество) УК РК.

18 октября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области сообщило, что Багдат Манзоров находится в отпуске без содержания с 14 октября по 1 ноября.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования.

30 октября заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности за задержание Манзорова.