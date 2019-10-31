Кадровую политику задают кланы, а не государство 31.10.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 116 0 Политолог Максим Казначеев о противоречиях между эффективностью бюрократии и клановой лояльностью Похожие материалы: В случае ускорения инфляции Нацбанк РК может ужесточить монетарную политику Срочно внести коррективы в проводимую политику поручил Токаев Нацбанку До Т45,4 млрд просят увеличить средства на антикоррупционную политику РК в 2019-2021 годы Военный журналист Эрик Марголис: Исламское Государство — это бумажный тигр, раздутый сверх всякой меры западными средствами массовой информации «Просто так государство сегодня никого не наказывает». «К педофилам предлагают применять высшую меру». «Признав себя «тормозами демократии», уйти красиво». «Осеннее обострение домашнего насилия: кризисные центры фиксируют всплеск обращений»