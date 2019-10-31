Сетевые СМИ о приближении парламентских выборов

Василий СМИРНОВ – «Политическая активность в Казахстане: когда состоятся выборы?» — Осенняя активность на ниве партийного строительства может свидетельствовать лишь об одном — приближаются парламентские выборы. Иного объяснения этого всплеска на электрокардиограмме республики просто не может быть. Другой вопрос — как скоро страна узнает, что живет в новом электоральном цикле?

Поиграем в конспирологию, где часто обращают внимание на «красивые» даты, к которым может быть приурочено то или иное событие. Отставка главы государства в Казахстане состоялась в одну из таких «красивых» дат — 19 марта 2019 года. Почему бы не предположить, что и выборы нижней палаты парламента Казахстана, подводящие черту под первым этапом транзита власти, пройдут в такую же «красивую» дату. Согласно Конституции, выборы президента и мажилиса не могут пройти в один год, следовательно, кандидатов в нижнюю палату парламента казахстанцы будут избирать в 2020 году. Одна из ближайших «красивых» дат — 2 февраля, которое, ко всему прочему, еще и воскресенье.

«Кто первым в элите создаст свою партию: Токаев, Назарбаева, Абдрахимов?» — Дело в том, что Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ в отличии от многочисленных «попутчиков», сопровождавших и сопровождающих его на долгом политическом пути, в том числе и на дуге партийного строительства, хорошо понимает, что тенденция, связанная с появлением новых гражданских прото-партий на фоне погруженного в безделье, а местами и летаргический сон «Нур-Отана» — это достаточно серьезная кризисная ситуация, в ближайшей перспективе угрожающая потерей контроля за внутриполитическими процессами в стране.

Поэтому-то на недавнем заседании фракции НДП «Нур-Отан» в Мажилисе бывший президент акцентировал внимание на том, что «наша задача – сохранить долгосрочное лидерство. Работу по подготовке новой предвыборной программы партии на выборы в Мажилис нужно начать уже сегодня. Следует основываться на стратоориентированном подходе, точечно выражать интересы разных социальных групп, отвечать на конкретные запросы людей».

Любопытно, что россыпь прото-партий, которая возникла в стране в период прихода и становления у верховной власти Касым-Жомарта ТОКАЕВА, в принципе, выгодны сегодняшней Ак Орде. Так или иначе, но подобные проекты будут оттягивать на себя внимание правящей партии «Нур-Отан», а учитывая эффективность и творческий эффект от деятельности пусть даже и небольших прото-партийных объединений, то каждое из них способно дать фору громоздкому, устаревшему и неповоротливому «Нур-Отану», трудоустроившему в свои ряды всевозможных бездельников, «родственников» и бесполезных людей с осоловевшими глазами, не производящих и не дающих ничего для общества, зато исправно сжирающих огромные денежные ресурсы.

Как говорится, если выборы бы состоялись завтра, то лучше бы, чтобы в них принял участие не только «Нур-Отан» с коммерсантами из «Ак жола» и вышедшими в тираж коммунистами, а вот такие вот новые и модные партии, как «Республика», HAQ или по объективным причинам нуждающийся в ребрендинге «Оян, Казахстан». Это помогло бы разбавить влияние «Нур-Отана», который как «вещь в себе» гребет только под себя и ничего не дает во вне, а быть может поспособствовало бы реальной, а не мнимой перезагрузке партии власти.

Возможно, на руководящие должности в НДП «Нур-Отан» пришли бы, действительно, энергичные и влиятельные люди со свежими идеями, как тот же экс-аким Шымкента Габидулла АБДРАХИМОВ, который показал себя как личность творческую, горящую и увлекающуюся, да к тому же, умеющую делать выводы из своих ошибок, которые впрочем не вызывали ненависти или каких-либо отрицательных эмоций, а порождали лишь пародии, мэмы и добрые шутки, что хорошо для народной любви и поддержки.

Не исключено, что и сама Администрация президента Касым-Жомарта Токаева может попробовать поддержать один из креативных молодежных партийных проектов или создать собственный с нуля, что, будет положительно воспринято большинством населения, так как в настоящее время уровень доверия новому президенту среди граждан Казахстана чрезвычайно высок.

Следует сказать и о том, что нынешний спикер Сената Парламента Дарига НАЗАРБАЕВА тоже вполне могла бы замахнуться на создание своей партии. Тем более, что достаточно богатый и, между прочим, симпатичный опыт партийного строительства у нее имеется. Теоретически, Дарига Нурсултановна могла бы продолжить новаторские инициативы и технологичность в работе, которые были свойственны ее «Асару» в середине нулевых годов, еще до поглощения «Нур-Отаном». Пусть, это и не будет целиком и полностью «Асар-2», но идеи, системность в партийной деятельности, эффективность, медийность и привлечение, действительно, толковых функционеров, она повторить в силах.

Ее преимуществом остается мощная медийная узнаваемость и цитируемость, отсутствие страха перед любыми неудобными вопросами (что большая редкость в казахстанской элите), организационный потенциал и большие финансовые ресурсы.

«Нағыз Атамекен» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ встретился с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуром КУЛИБАЕВЫМ. По официальной версии, обсуждалась экономическая ситуация в стране. Но что бы это значило на самом деле?

Сам факт визита в Акорду влиятельнейшего на сегодняшний день казахстанского олигарха представляется событием больше политического, нежели экономического плана. Сегодня второму президенту страны крайне необходима некая опора, позволяющая стать не просто «преемником» Нурсултана НАЗАРБАЕВА, а человеком, способным диктовать свою волю многочисленным элитным кланам и группировкам. Для этой роли ему пока явно не хватает политического веса. По мнению некоторых наблюдателей, второму президенту, как воздух, необходима собственная политическая партия, которая на будущих парламентских выборах могла бы ослабить статус назарбаевского Nur Otan как партии парламентского большинства. Тем более, что нуротановские функционеры не скрывают своей ориентации именно на первого президента, в частности, спикер мажилиса и по совместительству лидер парламентской фракции партии власти Нурлан НИГМАТУЛИН открыто заявляет о необходимости «выполнить задачи, поставленные Елбасы».

Если же к выборам (очередным в 2021 году или досрочным) Токаев подойдет лидером новой парламентской партии, то он получит один из двух важнейших для себя политических ресурсов – парламент, который будет если не подконтролен ему, то, во всяком случае, более лоялен.

Так вот, по некоторым сведениям, в качестве платформы для создания такой партии рассматривается НПП «Атамекен». Этот вариант, на первый взгляд, кажется довольно экзотическим, и первый вопрос, который он вызывает: зачем это нужно Тимуру Кулибаеву?

Впрочем, даже если допустить, что версия о существовании партийного проекта «Атамекен-2» ошибочна, и Кулибаев заходил к Токаеву просто поделиться мыслями об экономике, их заинтересованность друг в друге очевидна: первому позарез нужна политическая легитимность (которой он рискует лишиться после окончательного ухода Назарбаева), а второму… второму, как ни странно необходимо то же самое (причем, по той же причине).

Асель ОМИРБЕК – «Лебединая песня мажилисменов: на самой фальшивой ноте» — Еще в конце зимы, когда в воздухе впервые запахло новыми парламентскими выборами, мы акцентировали внимание на резко изменившемся психоэмоциональном состоянии депутатского корпуса, которое довело народных избранников до банального хайпожорства. Да и сегодня чем сильнее становятся ароматы предстоящей гонки, тем более активно мажилисмены «давят на газ».

Вернувшись после непродолжительных летних каникул в стены парламента, депутаты так и не смогли взять себя в руки – они продолжают играть исключительно на публику. Притормозить на виражах их не заставил даже тот «цугундер», до которого довели Владимира Божко слетевшие с его уст «наставления». Мажилисмены из последних сил «рвут на себе тельняшки», надеясь попасть и в следующий созыв.

Жаль, что некоторые депутаты заканчивают свою карьеру в парламенте такой вот лебединой песней, которую еще и исполняют фальшиво. Тем более жаль, что все вокруг понимают: вход в следующий созыв им, скорее всего, будет заказан – уж больно то, что они делают сегодня в спешке, и то, что они предпочитали не делать в период своего пребывания в мажилисе, не вписывается в текущий политический тренд. В этой ситуации куда честнее было бы поступить так, как их предшественники, и, признав себя «тормозами демократии», уйти красиво, а не устраивать бессмысленные пиар-акции…

Димаш АЛЬЖАНОВ, политолог, член движения «Оян, Казахстан» – «Казахстан: честные выборы без реформы избирательной системы невозможны» — В виду ограниченности времени до парламентских выборов 2021 года, властям необходимо начать широкие консультации с привлечением всех политических сил, гражданского общества и экспертного сообщества для разработки пакета политических реформ включая избирательную систему.

Проект изменений избирательной системы должен в обязательном порядке включать переход к мажоритарной модели выборов всех депутатов парламента и маслихатов.

Процедура регистрация и регулирования деятельности политических партий не должна носить ограничительный характер. Обременительные требования по членству, региональному представительству должны быть полностью отменены.

Процедура регистрации кандидатов не должна быть ограничительной. Залог не должен быть большим, а количество необходимых подписей в поддержку кандидата должно быть равно 1000.

Для развития политических партий и партийной системы, необходимо значительно расширить полномочия парламента и маслихатов. Вся полнота законодательной власти должна быть у парламента, маслихаты должны стать реальными органами местного самоуправления и получить надзорные функции над исполнительной властью на местах.

Изменения не должны ограничиваться исключительно избирательной системой, реформа должна затронуть все ключевые аспекты избирательного процесса. Он должен быть реформирован с учётом международных стандартов и обязательств страны.

Необходимо гарантировать нейтральность избирательных комиссий всех уровней. Президент не должен назначать руководство и членов Центральной избирательной комиссии. Полномочия должны быть пересмотрены в пользу парламента.

Гражданские и международные наблюдатели должны иметь возможность наблюдать за всеми стадиями избирательного процесса для гарантии прозрачности и повышения доверия к выборам.

Система и критерии государственного финансирования политических партий должна быть полностью пересмотрены.

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