Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ — Пять документов подписали Казахстан и Нидерланды по итогам бизнес-форума в Гааге, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках официального визита в Гаагу провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также принял участие в открытии Казахстанско-нидерландского бизнес-форума, (…) в рамках которого в присутствии глав правительств двух стран подписаны пять документов», — говорится в сообщении в четверг.

В частности, подписаны два соглашения и три меморандума.

«Соглашение между казахстанской компанией K-Agro и нидерландской Farm Frites о создании совместного предприятия по производству картофеля фри в Жамбылской области (сумма проекта – $145 млн); соглашение между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и группой компаний Nevasco о сотрудничестве по реализации проектов в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных систем (ГИС); меморандум между Казахским национальным аграрным университетом и Университетом «Вахенинген» (является одним из ведущих мировых центров в сфере естественных наук, управления природными ресурсами, растениеводства и животноводства) о сотрудничестве по обучению казахстанских студентов-аграриев; меморандум между АО «Казцентр ЖКХ» и Witteven+Bos о взаимопонимании по реализации программы о строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений; меморандум между Dal Agro Park и Dutch Greenhouse Delta о сотрудничестве по строительству агропарка в Туркестанской области на 200 га», — перечисляется в информации.

Как сообщается, в форуме приняли участие около 200 представителей казахстанского и нидерландского бизнеса.

Нидерланды являются одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров РК в Европе. За годы Независимости валовый приток прямых инвестиций из Нидерландов в Казахстан превысил $92 млрд. В РК функционируют свыше 900 предприятий с участием нидерландского капитала. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот составил $6,5 млрд.