Впервые до 57% выросла доля проданных новых авто местной сборки в Казахстане

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Впервые до 57% выросла доля проданных новых автомобилей местной сборки в Казахстане, заявили специалисты Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

«В 2019 году, начиная с января месяца, рост продаж автомобилей казахстанского производства преодолел отметку в 50%, а в целом за девять месяцев текущего года доля уже составляет 57%. Рост происходит благодаря двум факторам. Первый – производители расширяют модельную линейку автомобилей на своих площадках. Это говорит о том, что выбор у казахстанцев при приобретении нового автомобиля увеличивается. Второй – благодаря программе льготного автокредитования процесс приобретения нового автомобиля стал проще и выгоднее, так как ставка кредитования в разы ниже рыночных» — прокомментировали специалисты ассоциации для КазТАГ сообщение о том, что «Банк развития Казахстана» (БРК) до конца текущего года передаст банкам второго уровня (БВУ) еще Т20 млрд на реализацию программы льготного автокредитования.

На вопрос, отвечают ли автомобили отечественного производства экологическим требованиям, которые предъявляет Казахстан, в АКАБ ответили, что «с 1 января 2015 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)».

«Все выпускаемые в обращение транспортные средства на единой территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ) должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011, в том числе экологическим нормам. Следовательно, транспортные средства, производимые на территории Республики Казахстан, также проходят оценку соответствия по всем требованиям ТР ТС 018/2011 и должны соответствовать экологическому классу 5», — заметили в пресс-службе АКАБ.

На вопрос, свидетельствует ли выбор марок Hyundai, Lada и Ravon (лидеры продаж) о бедности казахстанцев, вынужденных выбирать самое бюджетное, специалисты АКАБ ответили, что «эти три бренда в первой тройке среди автомобилей казахстанского производства».

«В целом, если учитывать и импортируемые, то в тройку самых продаваемых входят Toyota, Hyundai и Lada. В этом случае автомобили Toyota не являются бюджетными автомобилями, так же, как и Hyundai», — подчеркнули в пресс-службе АКАБ.

При выборе автомобиля, указывают в ассоциации, покупатель оценивает наилучшее соотношение цены и качества для себя.

«Также немаловажными факторами являются доступность удобного и выгодного способа приобретения автомобиля, максимально разветвленная дилерская сеть и другие факторы», — перечислили специалисты АКАБ.

На вопрос, сможет ли казахстанский автопром показывать рост продаж в случае ликвидации программы льготного автокредитования, пресс-служба АКАБ ответила, что «в среднем доля приобретенных автомобилей по льготной ставке составляет 16% за весь период действия программы».

«Доля варьируется в зависимости от рассматриваемого периода. В любом случае это говорит о том, что интерес к автомобилям казахстанского производства поддерживается не только программой», — отметили в ассоциации.

Однако, уточнили специалисты АКАБ, программа очень востребована, ибо она позволяет населению приобретать новые легковые автомобили на льготных условиях.

«Учитывая загрузку, которую автопром обеспечивает другим отраслям, программа несет в себе дополнительный социальный эффект в виде рабочих мест и налоговых отчислений», — резюмировали в пресс-службе АКАБ.

Как сообщалось, «Банк развития Казахстана» (БРК) до конца текущего года передаст банкам второго уровня (БВУ) еще Т20 млрд на реализацию программы льготного автокредитования.