Биртанов: Одна из задач системы ОСМС – сделать все рецептурные лекарства бесплатными

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Одна из задач системы обязательного соцмедстрахования (ОСМС) – сделать все рецептурные лекарства бесплатными, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Сейчас розничный оборот лекарственных средств в Казахстане составляет Т300 млрд, из них порядка Т100 млрд – это лекарства, которые выдаются бесплатно за счет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), по 50 заболеваниям получает их порядка 3 млн пациентов. В рамках системы обязательного соцмедстрахования мы хотим добиться, чтобы все рецептурные лекарства стали бесплатными или с минимальной доплатой», — сказал Биртанов в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ в пятницу.

По его словам, в следующем году перечень бесплатных лекарств будет увеличен в два раза, а о полной бесплатности рецептурных средств можно будет говорить через года два-три.

«Еще идея есть, чтобы со следующего года все рецепты врачей – и на бесплатные лекарства, и на платные – стали электронными. Как сейчас, если вам положены лекарства из списка бесплатных, врач вам выписывает электронный рецепт, который даже не надо распечатывать. Вы получаете номер рецепта, идете в аптеку, предъявляете удостоверение и номер рецепта – и получаете свое бесплатное лекарство», — добавил Биртанов.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в которой будет наличествовать два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он будет доступен для всех граждан РК и оралманов и включает скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.