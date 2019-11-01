Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Шолпан Елеусизова. Егор Кончаловский снимет фильм-оперу «Абай» в Казахстане.

В беседе с корреспондентом агентства российский режиссер признался, что в театре легендарную постановку он пока не видел, хотя в последнее время постоянно смотрит ее в записи – это связано с предстоящей работой над фильмом.

«Моя задача, как режиссера, состоит в том, чтобы сделать классический вариант фильма-оперы, как можно меньше отходить от сюжета театральной постановки. Но, конечно, возникают вопросы в связи с этим. И эти вопросы как раз и составляют сложность такого проекта, как фильм-опера. Потому что кино – это искусство движущейся картинки, а опера – это искусство музыкальное, в первую очередь», — сказал Егор Кончаловский.

И все же фильм будет отличаться от театральной постановки. Соавтор киносценария Турар Жубанов рассказал, что в отличие от либретто Мухтара Ауэзова в фильме будут изменены сюжетные линии. «Мы сделали это, чтобы внести больше драматизма и больше размышлений, чтобы не было четкого деления на белое и черное, добро и зло и так далее», — поделился внук Ахмета Жубанова – одного из создателей оперы «Абай».

Как известно, последний год идет подготовка беспрецедентного культурного проекта: впервые в истории казахского кино у нас снимут фильм-оперу. Для экранизации выбран «Абай» – первая казахская опера, созданная по классическим канонам; она практически не менялась с 1944 года.

Выбор объяснил Турар Жубанов: «Во-первых, «Абай» – визитная карточка казахской оперы, во-вторых, сам герой – просветитель Абай Кунанбаев, знаковая фигура в истории нашего народа. Третья и самая важная причина – это гениальная музыка, которая понятна всем».

На сегодняшний день написан киносценарий, синопсис, календарно-постановочный план, смета – все это отправлено на конкурс в Государственный центр поддержки национального кино. Питчинг – защита проектов – пройдет с 3 по 6 декабря 2019 года. Егор Кончаловский намерен приехать на питчинг в Казахстан.