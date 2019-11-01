Инфляция в Казахстане в январе-октябре составила 3,9%

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ — Инфляция в Казахстане в январе-октябре 2019 года составила 3,9%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Цены на продовольственные товары за 10 месяцев года (октябрь 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 7,2%, непродовольственные – на 3,8%, а на платные услуги – снизились на 0,1%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

За октябрь цены на товары и услуги, как отмечается в документе, увеличились на 0,6%, на продовольственные товары – на 0,9%, на непродовольственные – на 0,5%, на платные услуги для населения – 0,2%.