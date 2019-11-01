Инвестфонд Казахстана не раскрыл стоимость продажи трех элеваторов в СКО частникам

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» не раскрыло стоимость продажи трех элеваторов в Северо-Казахстанской области частникам, передает корреспондент агентства.

«Не было участников, поэтому с торгов они (элеваторы – КазТАГ) не реализованы, поэтому они реализовывались с каждым инвестором в частном порядке, и там есть понятие о неразглашении, потому что это стандартный коммерческий договор, здесь нет каких-то интересов, нет каких-то обстоятельств. (…) Мы как бы сумму не скрываем, но есть закон, и когда заключается договор, там прописаны пункты, что это является коммерческой тайной», — сказали в пятницу в пресс-службе инвестфонда, отвечая на уточняющий вопрос редакции МИА КазТАГ о том, почему в распространенном фондом пресс-релизе не указаны суммы реализации трех элеваторов.

В распространенном инвестфондом сообщении для СМИ указано, что три элеватора реализованы казахстанским инвесторам.

«В ноябре 2018 года АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек») была начата приемка четырех элеваторов в Северо-Казахстанской области, российский учредитель которых имел задолженность перед фондом. По решению суда данные элеваторы перешли в собственность фонда. Все это время технологическая деятельность Булаевского элеватора, элеватора Киялы-Астык, Смирновского элеватора, элеватора Петропавл-Астык не была полностью приостановлена, все технологические работы, связанные c последующей с сушкой, очисткой и процессом хранения зерна оставались непрерывными. В соответствии с законом РК «О зерне» и действующим законодательством элеваторы выставлялись на публичные торги на портале электронных закупок gosreestr.kz. Однако, из-за отсутствия покупателей торги были признаны несостоявшимися, в связи с чем была осуществлена реализация данных активов казахстанским инвесторам в рассрочку», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что самый крупный актив – «Булаевский элеватор» был реализован первым 31 января 2019 года в рассрочку ТОО «Agrimer». Элеватор Киялы-Астык был реализован ТОО «Киялинский элеватор» в рассрочку 19 июля. В инвестфонде уточнили, что элеватор работает, заполнен на треть и также продолжает приемку зерна.

«Смирновский элеватор – один из самых крупных в регионе, мощностью до 100 тыс. тонн, полностью автоматизирован. Актив был реализован группе компаний ТОО «Orbis Agro», — говорится в сообщении фонда.

По словам заместителя председателя инвестфонда Казахстана Алмаса Рахимберлина, главной задачей фонда в работе с данными активами был не только возврат денег государству, «но и в первую очередь, обеспечение сохранности и поддержание элеваторов в исправном технологическом состоянии».

«Элеваторы – стратегически важные объекты для сельскохозяйственного региона, поскольку только в условиях элеваторов можно сохранить качество зерна, а также уменьшить уровень его влажности. Для нас первостепенной задачей было передать элеваторы, имеющиеся на балансе у фонда в надежные руки новых владельцев, которые не только продолжат работу на предприятиях, но и проведут их модернизацию. Что сейчас и происходит, так, на элеваторе ТОО «Agrimer» проведен ряд работ по восстановлению, а Смирновский элеватор запланировал ряд работ по модернизации в 2020 году. Однако, в активе фонда остается Петропавловский элеватор, в отношении которого Фонд продолжает работу по его реализации», — сказал Рахимберлин.

При разговоре с редакцией МИА КазТАГ в пресс-службе инвестфонда отметили, что могут назвать не стоимость продажи, а балансовую стоимость некоторых элеваторов.

Так, общая рыночная стоимость активов Киялинского элеватора составляла на момент торгов через сайт реестра государственного имущества комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Т975 786 500, стоимость активов Булаевского элеватора – Т1 605 456 000, а нереализованного Петропавловского элеватора – Т1 055 367 782.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» – государственный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Напомним, 23 ноября 2018 года в палате предпринимателей СКО заявили о том, что урожай застрял на элеваторах региона из-за действий инвестфонда Казахстана. Отмечалось, что с начала уборочной кампании на элеваторы ОО «Киялы-Астык», ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «Булаевский элеватор» и ТОО «ХПК Петропавл Астык» поступило около 90 тысяч тонн зерна. В палате предпринимателей заявили, что инвестфонд «запрещает въезд и выезд железнодорожных и автотранспортных средств, тем самым препятствует вывозу» зерна ряда предприятий с территории Булаевского элеватора.

Четыре дня спустя – 27 ноября в инвестфонде заявили, что технологическая деятельность указанных элеваторов не была приостановлена, все технологические работы, связанные с сушкой, очисткой и процессом хранения зерна проводятся. Вместе с тем, в фонде признали, что деятельность, связанная с приемкой и выдачей зерна на ТОО «Булаевский элеватор» действительно была временно приостановлена «в связи со сменой собственника, так как проводилась инвентаризация имущественного комплекса». Также в фонде отметили, что 29 апреля 2016 года специальный экономический суд СКО вынесено решение о солидарном взыскании с ООО «ЗК Настюша», ТОО «Булаевский элеватор», ТОО «Кайранколь Астык», ТОО «Киялы — Астык», ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «ХПК Петропавл-Астык», а также с 19 гарантов-юридических лиц задолженности на сумму $332 115 517 и Т5,966 млн (всего Т109,7 млрд) с обращением взыскания на залоговое имущество. Тогда и стало известно, что ряд элеваторов, принятых на баланс государства, выставят на торги.