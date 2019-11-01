На 60 км республиканской трассы в ВКО на зиму вводят ограничение для некоторых авто

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – На 60 км республиканской трассы в Восточно-Казахстанской области на зиму вводят ограничение для некоторых автомобилей, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) ВКО.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке с 6 по 66 км автомобильной дороги республиканского значения Усть-Каменогорск–Алтай–Улкен Нарын–Рахмановские ключи вводится ограничение для движения грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами до окончания зимнего периода 2019-2020 годов», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Ограничение вступает в силу со 2 ноября.