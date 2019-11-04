«Бронза» Абзала Ажгалиева на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, шахматистка Динара Садуакасова – уже 11-я в рейтинге FIDE, шестое подряд чемпионство «Астаны» в казахстанском футболе и черная полоса «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шорт-трек: отличное начало нового сезона

У представителей зимних видов спорта начался новый сезон. Одними из первых вступили в него шорт-трекеры, которые разыграли награды этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). И одна из медалей досталась казахстанскому спортсмену.

На снимке: Абзал Ажгалиев

В программе этого этапа у мужчин значились две 500-метровки, по одной 1000- и 1500-метровке, а также эстафета. Основные наши надежды были связаны с забегами на самую короткую дистанцию, поскольку в них выступал лидер казахстанской сборной Абзал Ажгалиев. В первый день его постигла неудача, а другой наш соотечественник Денис Никиша занял 12-е место (среди 49 участников). Зато вчера, в заключительный день соревнований, Абзал сполна реабилитировался. Он выиграл свои забеги и на предварительной стадии, и в четвертьфинале, и в полуфинале, то есть вышел в главный финал «А» более чем уверенно. Там его соперниками стали действующий олимпийский чемпион на этой дистанции китаец Ву Дацинь, победитель прошлогодней Олимпиады в эстафете и золотой медалист чемпионата мира 2016-го на 500-метровке венгр Шандор Лю Шаолинь, а также Ким Дон-Вук из Южной Кореи, страны, являющейся законодательницей мировой моды в данном виде спорта. В этом соперничестве казахстанец стал третьим – после китайца и венгра.

Таким образом, Ажгалиев в шестой раз в своей карьере стал призером этапа КМ. А единственная его победа случилась на 500-метровке два года назад, причем там же, в Солт-Лейк-Сити.

Теперь что касается других дистанций. В беге на 1000 метров наш Еркебулан Шамуханов пробился в полуфинал, но там нарушил правила и был дисквалифицирован. В итоге он стал 10-м. В беге на 1500 метров его итоговое место – 23-е. В эстафете казахстанская четверка (Ажгалиев, Никиша, Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев) оступилась в четвертьфинале.

Следующий этап Кубка мира примет в конце этой недели канадский Монреаль.

Шахматы: совсем близко от «топ-10»

Настоящий взлет в женском рейтинг-листе FIDE совершила казахстанская шахматистка Динара Садуакасова, которая четыре дня назад отметила свое 23-летие. Из конца второй десятки она поднялась сразу на 11-ю позицию. Выше нее сейчас располагаются только две китаянки, две индианки, три россиянки, две украинки и представительница Литвы. В минувшем месяце Динара впервые преодолела рубеж в 2500 рейтинговых очков. Теперь их в активе нашей соотечественницы 2505 – всего на четыре меньше, чем у замыкающей «топ-10».

На снимке: Динара Садуакасова

Такой подъем стал возможным благодаря ее успешному выступлению на открытом (то есть, фактически мужском, к участию в котором допускаются сильнейшие шахматистки-женщины) супертурнире FIDE Grand Swiss. Он прошел в октябре в Великобритании, в нем приняли участие практически все ведущие гроссмейстеры планеты во главе с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В 11 партиях с мужчинами, имевшими на тот момент коэффициенты от 2629 до 2688 (половина их входит в первую сотню мужского рейтинг-листа FIDE), Динара набрала 5,5 очка, то есть добилась 50-процентного показателя. В итоге она заняла 85-е место среди 150 участников, а из женщин выше нее, на 83-м, расположилась только Харика Дронавалли из Индии (9-я в текущем женском рейтинге).

Что касается Жансаи Абдумалик, то она в обновленной «табели о рангах» находится на 23-й позиции. При этом наша шахматистка возглавила рейтинг девушек-юниорок (до 20 лет), сместив с первой строчки китаянку Чжу Цзиньэ, которая неудачно выступила на недавнем юниорском чемпионате мира.

Хоккей: пять поражений «Барыса» кряду

На минувшей неделе «Барыс» провел в родных стенах три матча регулярного первенства КХЛ и во всех трех проиграл. Как следствие, он потерял место в лидирующей тройке Восточной конференции. А клубы, располагающиеся сразу вслед за командой, возглавляемой Андреем Скабелкой, вплотную подобрались к ней.

Сначала в Нур-Султане гостил магнитогорский «Металлург». Пропустив довольно быстрый гол, хоккеисты «Барыса» взяли игровую инициативу в свои руки. Но восстановить равновесие им удалось лишь в середине второго периода, когда Даррен Диц реализовал численное большинство. Впрочем, спустя всего три минуты соперник снова вышел вперед. Попытки хозяев льда спасти матч оказались безуспешными, хотя, например, последние полторы минуты они играли шестью полевыми игроками против четырех у «Металлурга» – 1:2.

Этот проигрыш стал третьим подряд для «Барыса». А в четверг ему противостоял еще более неудачно проведший предыдущие матчи (семь поражений кряду) «Автомобилист» из Екатеринбурга. Кстати, в прошлом сезоне по итогам регулярного первенства он занял первое место в Восточной конференции. Поединок получился упорным. Гости трижды выходили вперед в счете, но «Барыс» трижды его сравнивал. Первый раз это сделал Егор Шалапов, который открыл счет своим голам в составе казахстанской команды, второй – Аркадий Шестаков, третий – Даррен Диц. Кстати, последнему это удалось после того, как по воротам нашей команды точно бросил легендарный Павел Дацюк, один из лучших игроков североамериканской НХЛ в 21-м веке. Матч перешел в овертайм, в самом начале которого еще недавно блиставший в составе «Барыса» Найджел Доус огорчил бывших одноклубников – 3:4.

В субботу наша команда встречалась с лидером Западной конференции – московским ЦСКА. Первый период получился безголевым. Второй тоже шел к тому, что соперникам не удастся распечатать ворота друг друга, но на последней его минуте армейцам все же удалось открыть счет. В заключительной трети матча хоккеисты «Барыса» атаковали чаще, однако не только не смогли пробить голкипера гостей, но и пропустили еще две шайбы – 0:3.

Это поражение стало для казахстанского клуба уже пятым подряд. Поэтому предстоящий недельный перерыв в чемпионате КХЛ ему на руку – будет время проанализировать причины неудач и «перезагрузиться» психологически.

Олимпиада: гонка за путевками в Токио

В ближайшие дни пройдут несколько азиатских турниров, которые имеют ключевое значение для спортсменов Казахстана с точки зрения завоевания путевок на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

С 5 по 13 ноября столица Катара будет принимать континентальное первенство по пулевой и стендовой стрельбе. На нем предстоит разыграть в общей сложности 38 олимпийских лицензий в 12 индивидуальных дисциплинах, или в среднем по три в каждой. На предыдущих отборочных соревнованиях – мировом первенстве и этапах Кубка мира – казахстанским стрелкам не удалось получить ни одной. Так что предстоящий чемпионат Азии станет для них своего рода моментом истины. Следует напомнить, что перед прошлой Олимпиадой они добыли пять лицензий. Теперь бы им завоевать хотя бы три-четыре. Среди тех, кто будет бороться за право поехать в Токио, есть и участница летних Игр 2008-го Зауреш Байбосынова, которой в следующем году исполнится 50.

На снимке: Зауреш Байбосынова

В конце этой недели в Гуанчжоу (Китай) состоится азиатский квалификационный турнир по регби-7 с участием женских команд. Четыре года назад на аналогичном турнире наши девушки заняли второе место, пропустив вперед себя японок, которые и поехали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Теперь же регбистки из Страны восходящего солнца как хозяйки будущих Игр освобождены от участия в отборочной кампании, но у сборной Казахстана есть еще один сильный соперник в борьбе за единственную путевку – команда Китая, тем более что она будет играть в родных стенах.

А с 11 по 17 ноября там же, в КНР, но в Ухане пройдет лицензионный чемпионат Азии и Океании по современному пятиборью. Желтому континенту выделено пять квот для мужчин и столько же для женщин. Задача казахстанских спортсменов – завоевать одну мужскую и одну женскую путевки.

По состоянию на сегодня наша страна может делегировать в олимпийский Токио 21 спортсмена. В вольной борьбе их 4, в стрельбе из лука – 3, в шоссейных велогонках – 3, в греко-римской борьбе – 2, в женской борьбе – 2, в легкой атлетике – 2, в артистическом (синхронном) плавании – 2, в плавании – 1, в спортивной гимнастике – 1, в скалолазании – 1. Планируется завоевать в общей сложности около ста лицензий.

Футбол: чемпион определился досрочно

На минувшей неделе сначала были проведены пропущенные матчи, чтобы перед двумя заключительными турами чемпионата все его участники оказались в равных условиях. «Астана» в Кокшетау выиграла у «Окжетпеса» (1:0) и из теневого лидера превратилась в реального. «Тобол» лишь в компенсированное время благодаря реализованному пенальти ушел от поражения в гостевой встрече с кызылординским «Кайсаром» (1:1). Потеря двух очков лишила его даже теоретических шансов на «золото». Наконец, не имеющий турнирной мотивации «Шахтер», будучи номинальным хозяином поля, проиграл в Нур-Султане борющемуся за сохранение прописки в премьер-лиге «Атырау» (0:1). А вчера состоялись матчи 32-го, предпоследнего, тура.

«Иртыш» – «Кайрат» 5:0. Потерпев разгромное поражение от не хватающего звезд с неба павлодарского клуба, футболисты «Кайрата» сами убили последние остатки интриги в споре за чемпионство.

«Тобол» – «Астана» 0:1. Защитник национальной сборной Юрий Логвиненко во втором матче подряд забил единственный и победный для столичной команды гол, который в данном случае принес «Астане» шестой кряду чемпионский титул. «Тобол» имел возможности для того, чтобы спасти матч, но так и не сумел забить. Теперь ему трудно будет зацепиться даже за «бронзу», поскольку перед заключительным туром он отстает от «Ордабасы» на два очка.

«Атырау» – «Ордабасы» 1:3. Шымкентский клуб одержал волевую победу. Причем до 87-й минуты счет был ничейный, но в самом конце игры гости сумели забить два мяча, благодаря чему поднялись на третье место в турнирной таблице. Если в последнем туре они одолеют дома «Тараз», то получат не только бронзовые медали, но и право выступить в квалификации Лиги Европы.

«Тараз» – «Кайсар» 2:1. Хозяева поля, спорящие с «Атырау» за право остаться в высшем дивизионе, выиграли у немотивированного «Кайсара» и теперь опережают команду из нефтяной столицы на три очка.

«Окжетпес» – «Жетысу» 1:1. Матч не имел особого турнирного значения.

«Актобе» – «Шахтер» 3:2. Главный неудачник нынешнего чемпионата решил в последней домашней игре подсластить пилюлю для своих болельщиков.

Положение команд перед заключительным туром: «Астана» – 69 очков, «Кайрат» – 65, «Ордабасы» – 62, «Тобол» – 60, «Жетысу» – 53, «Кайсар» – 41, «Окжетпес» – 39, «Шахтер» – 35, «Иртыш» – 34, «Тараз» – 29, «Атырау» – 26, «Актобе» – 15.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.