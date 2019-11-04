Экс-сотрудники российского банка указали на противоречия в решении Верховного суда РК

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Бывшие сотрудники российского АО ДБ «Альфа-Банк» указали на противоречия в решении Верховного суда Казахстана, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«1 ноября 2017 года утверждена методика премирования работников банка, занимающихся возвратом проблемной задолженности. Наше увольнение из банка произошло 3 ноября 2017 года, то есть – уже после утверждения вышеуказанной методики. Однако далее судебная коллегия путем некоего «анализа» (причем без цитирования законов или параграфов методики) приходит к выводу, что она свидетельствует лишь о «намерениях банка», а не о «принятии на себя обязательств по безусловному премированию сотрудников». Это, как мы видим, противоречит позиции министерства труда и социальной защиты населения», — сообщили бывшие сотрудники банка в своем обращении в понедельник.

Они указали на ответ минтруда и соцзащиты на вопрос о том, может ли работодатель на свое усмотрение лишить работника премии безо всякого документа.

«Премиальная система оплаты труда предполагает выплату премии определенному кругу лиц на основании заранее установленных конкретных показателей и условий премирования. Круг лиц, подлежащих поощрению, показатели и условия премирования, равно и невыплата премий, а также размеры премий предусматривается в положениях о премировании. То есть, на основании четко обозначенных положений у работников при выполнении ими показателей и условий премирования возникает право требовать выплату премии, а у предприятия – обязанность уплатить премиальную сумму», — говорится в процитированном ответе министерства.

Иными словами, по словам авторов обращения, если есть определенная методика премирования, связанная с показателями работы, то истребование стимулирующих выплат «ставится уже не правом, а обязанностью работодателя».

«В постановлении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК наличие методики премирования тоже признается: «19 мая 2017 года советом директоров АО ДБ «Альфа-Банк» утверждены концепция общей системы финансовой мотивации и формула расчета бонуса, поручено разработать и внести на утверждение концепцию общей системы финансовой мотивации для работников», в соответствии с которой «предусмотрена выплата премии при условии выполнения плана не менее чем на 50%», — отмечается в обращении.

Как сообщается, в том же постановлении Верховного суда указывается, что «13 июля 2017 года комитетом по проблемным кредитам банка принят отчет о выполнении плана работы управлением за первое полугодие», а также, что «в первом полугодии 2017 года работа УПРСПА привела к возврату задолженности на сумму Т1 270 488 000, что составило 89% от плана».

«16 августа 2017 года протокольным решением правления АО ДБ «Альфа-Банк» была предварительно согласована концепция общей системы финансовой мотивации для работников УПРСПА для последующей разработки и вынесения на утверждение совета директоров соответствующего внутреннего документа банка», — уточнили экс-сотрудники российского финансового учреждения.

Они обратились к председателю Верховного суда Жакипу Асанову с вопросом, почему судебная коллегия по гражданским делам в вопросе выплаты бонусов считает иначе, чем минтруда и соцзащиты населения.

«Также мы хотим сообщить, что будем принимать иные законные меры для восстановления справедливости, потому что считаем, что вопрос честной оплаты труда иностранными работодателями гражданам Республики Казахстан является общественно значимым, ибо может коснуться тысяч семей по всей стране. Отсутствие справедливости в этих вопросах может повлечь за собой социальную напряженность в обществе, возмущение несправедливостью и неспособностью властей страны защищать права своих граждан», — резюмировала группа бывших сотрудников банка.

Напомним, 23 сентября МИА КазТАГ сообщало, что группа экс-сотрудников российского АО ДБ «Альфа-Банк» обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу выплаты своих зарплат. По их словам, поводом для их обращения к президенту, в совет безопасности при президенте под председательством Елбасы, в агентство по борьбе с коррупцией, Верховный суд и генеральную прокуратуру послужили решения судей Медеуского районного суда Алматы Тимура Жумамуратова и Досбола Акетаева, выраженные, по словам бывших работников финучреждения, «в вынесении заведомо незаконных актов, в результате чего были нарушены законные права и интересы граждан Казахстана». Данное дело в итоге дошло до Верховного суда, который 24 сентября принял решение в пользу российского банка. Также в банке ранее заявили, что его бывшие сотрудники «требовали незаслуженные бонусы на сумму почти в 47 млн тенге и пытались повлиять на решение суда через публикацию недостоверной информации в СМИ».