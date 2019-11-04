На Т6 млрд выросла сумма средств на 2019 год на изъятие участков под дорстрой в Алматы

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – На Т6 млрд выросла сумма средств на 2019 год на изъятие участков под дорожное строительство в Алматы, передает корреспондент агентства.

«В проекте уточненного республиканского бюджета на 2019 год на изъятие земельных участков для строительства дорог города Алматы предусмотрено Т12 468 187 тыс., с увеличением средств на сумму Т6 056 360 тыс. в рамках уточнения республиканского бюджета», — сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов сената о выкупе 81 земельного участка для строительства транспортной инфраструктуры в Алматы.

Отвечая на вопрос о развитии местной сети дорог, глава правительства уточнил, что в проекте республиканского бюджета на 2020-2022 годы на финансирование строительства дорог Алматы предусмотрено Т29 132 410 тыс.

«Из них: на 2020 год – Т9 504 173 тыс.; на 2021 год – Т11 208 427 тыс.; на 2022 год – Т8 419 810 тыс. Кроме того, поддержано выделение средств в рамках уточнения республиканского бюджета на 2019 год (внесен в парламент 1 октября) в сумме Т2 млрд на строительство дорог в микрорайонах Алатауского района путем внутреннего перераспределения средств в рамках программы развития окраин по городу Алматы», — добавил Мамин.