Ушел из жизни известный журналист Магауия Сембай

Караганда. 4 ноября. КазТАГ – После продолжительной болезни на 65 году жизни скончался известный журналист Магауия Сембай, сообщили его друзья.

«Последние недели Магаш (Магауия Сембай – КазТАГ) мужественно держался, сильно переживал, но не подавал виду. Ночью позвонили родственники, сказали, что не выдержало сердце. Мы потеряли друга, а семья – твердую опору. Гражданская панихида и похороны состоятся 6 ноября в Караганде», — отметили по телефону в понедельник друзья, которые с детства вместе росли в родном селе Каркаралинск, откуда после окончания школы поехали учиться в Алматы.

Магауия Сембай – выпускник факультета журналистики Казахского госуниверситета. Трудовую деятельность начинал литсотрудником областной газеты «Орталык Казахстан», был корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем. Затем стал обозревателем республиканской газеты «Егемен Казакстан». Вновь был приглашен заместителем редактора родной карагандинской газеты, а последние 20 лет был главным редактором «Орталык Казакстан». Его общий трудовой стаж в этой газете превысил 40 лет.

Завидное постоянство, верность профессии, острое перо, неравнодушное отношение к жизни отличало нашего коллегу. Ему принадлежат ряд публицистических книг и очерков об исторических личностях края, судьбоносных событиях Центрального Казахстана. За эти творческие работы Магауия Сембай был награжден президентской премией по журналистике, стал лауреатом премии Союза журналистов страны, почетным журналистом Казахстана.

Союз журналистов Казахстана и международное информационное агентство «КазТАГ» выражают искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам покойного.