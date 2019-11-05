Процесс списания штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам могут продлить в РК

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Процесс списания штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам могут продлить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Сейчас правила использования средств на снижение долговой нагрузки граждан РК по беззалоговым потребительским займам в банках второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организациях (МФО), оплату комиссии за оказание платежных услуг, а также списания штрафов и пени гражданам РК определяют порядок использования средств на снижение долговой нагрузки граждан РК по беззалоговым потребительским займам в БВУ и МФО, оплату комиссии за оказание платежных услуг, а также списания штрафов и пени гражданам РК, и данную часть описания правил намерены дополнить оговоркой «в зависимости от экономических возможностей государства».

В понятийном аппарате правил может появиться формулировка «семья – супруг (супруга), близкие родственники, за исключением полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков».

Что касается продления процесса списания, то с 16 июля до 11 ноября отодвигается срок направления местными исполнительными органами (МИО) в министерство образования и науки списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших 29 лет, потерявших родителей до совершеннолетия, по состоянию на 26 июня 2019 года. Срок предоставления МОН указанных списков в министерство труда и социальной защиты указанных списков планируют отодвинуть с 17 июля на 13 ноября. Срок формирования на основе указанных списков МТСЗН списков лиц АО «Государственное кредитное бюро» намерены отодвинуть с 18 июля на 18 ноября. Кредитное бюро, в случае принятия поправок, будет направлять в БВУ и МФО представленный МТСЗН список лиц уже не до 20 июля, как указано в действующих правилах, а до 22 ноября. Соответственно, БВУ и МФО уже не в срок до 24 июля, а в срок до 26 ноября направляют в Кредитное бюро официальное письмо за подписью первого руководителя или уполномоченного лица с приложением информации о задолженности лиц, которым списываются пени и штрафы по беззалоговым кредитам.

Срок последующих процедур со стороны Кредитного бюро, в том числе, передачи списков на оплату в АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК), отодвигается с 31 июля на 29 ноября. ФПК, в свою очередь, уже не до 9 августа, а до 5 декабря должен будет заключить с каждым БВУ и МФО соглашение о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам. Далее МТСЗН уже не в течение трех рабочих дней, а в срок до 10 декабря должно будет перечислить в ФПК средства, выделенные на снижение долговой нагрузки граждан Казахстана, по бюджетной программе 080 «Целевое перечисление в АО «Фонд проблемных кредитов» за счет целевого трансферта из Национального фонда. Срок перечисления указанных средств от ФПК банкам и МФО меняется со 2 сентября на 12 декабря, а БВУ и МФО обязуются уже не до 5 сентября, а до 13 декабря осуществить безвозмездную передачу имущества (денежных средств) путем погашения задолженности должников. Пересмотр графика платежей и иные процедуры со стороны БВУ и МФО после погашения штрафов и пени смещается с 9 сентября до 20 декабря.

ФПК уже не до 13 сентября, а до 23 декабря должен будет передать в Национальный банк информацию об осуществлении погашения задолженности БВУ и МФО по каждому должнику и его займу (займам), а также передать в МТСЗН соответствующий список данных.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

29 августа в Нацбанке заявили, что 30 июля банки и МФО завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на сумму свыше Т33,62 млрд.