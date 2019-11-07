На 10% выросло с начала 2019 года число совместных казахстанско-российских предприятий

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Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – На 10% выросло с начала 2019 года число совместных казахстанско-российских предприятий, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«С начала года количество совместных предприятий увеличилось на 10% и превысило 10 тыс. (на 1 сентября 2019 года действующих предприятий 10064), что положительно сказывается на реализации совместных проектов», — говорится в сообщении по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», который состоялся в четверг в Омске.

Как отметили в МИИР, планируется реализация программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации, «что позволит углубить сотрудничество в сфере промышленной кооперации и обеспечит долгосрочные партнерские отношения между компаниями двух стран».

«Положительные результаты достигнуты и в области оборонной промышленности. В частности, по бронетанковой технике, по морской тематике, по авиационной технике и по технике ПВО», — отметили в ведомстве.

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