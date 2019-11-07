Почти 80 человек сократили на предприятии в ВКО

Усть-Каменогорск. 7 ноября. КазТАГ – 79 человек сократили на предприятии ТОО «Бухтарминская цементная компания» (ТОО «БЦК») в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«О сокращении никто из сотрудников не был уведомлен заранее. Многие пришли 1 ноября как обычно на работу и в день, с которого их сократили, даже несколько часов отработали. Я 15 лет трудился на предприятии мастером смены, тоже попал под сокращение», — рассказал сокращенный сотрудник ТОО «БЦК» Александр Боровский.

По словам сотрудников, тем, что заранее не предупредили работников о их сокращении, компания и нарушила Трудовое законодательство РК. Ситуация усугубляется тем, что ТОО «БЦК» является единственным крупным предприятием в поселке Новая Бухтарма района Алтай в ВКО, другую работу по специальности сотрудники здесь найти не смогут.

Однако официально заявлено, что ТОО «БЦК» закон не нарушало. В частности, на официальной странице акима ВКО Даниала Ахметова сообщается, что о предстоящем сокращении сотрудники были предупреждены заранее, более того, получили компенсацию. Об этом же сообщил и аким района Алтай Нуржан Токсеитов, который пообещал, что все сотрудники будут трудоустроены в ближайшие дни.

«Мы провели встречу с руководством завода. Данный вопрос стоит на контроле не только у меня, но и у главы региона Даниала Ахметова. В настоящий момент уже трудоустроено 11 человек, шесть человек – пенсионеры, 40 – будут трудоустроены в подрядные организации ТОО «ВГС», ТОО «БСЦ», ТОО «Vк Атлант», оставшиеся 22 – могут продолжить работу в ТОО «БЦК», если их устроит та должность, которую им предложат. Если же нет, то обеспечим их другой работой», — сказал аким Алтая.

По словам самих сокращенных сотрудников, та работа, которую им предлагают, их не устраивает, более того, многим не то что компенсацию, зарплату еще не выплатили.

«Мне предложили остаться на предприятии, но за работу, которую я выполнял раньше, мне будут платить почти в два раза меньше», — рассказал Боровский.

Некоторым сотрудникам, по их словам, предложили переехать в Алматинскую область, чтобы трудоустроиться на аналогичном предприятии, но большей части сокращенных сотрудников вообще еще не поступало предложений о трудоустройстве.

Под сокращение попало 10% от всего количества сотрудников компании. Причина сокращения, по мнению самих сотрудников: перевод предприятия на европейские стандарты работы.

Официального комментария от ТОО «БЦК» получить пока не удалось. Известно, что предприятие входит в Группу HeidelbergCement, деятельность которой связана с производством и реализацией цемента, товарного бетона и инертных материалов. На рынке Казахстана компания с 2005 года.

ТОО «БЦК» действует более 50 лет.