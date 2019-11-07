Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Нур-Султане и четырех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 8 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Акмолинской области 8 ноября местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау утром и днем 8 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90 %

«8 ноября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный с переходом на северный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ожидается гололед, низовая метель. Ветер западный с переходом на северный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

В Костанайской области в пятницу местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

«8-10 ноября в Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау 8 ноября ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%», — добавили в «Казгидромете».