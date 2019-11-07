«Сколько получают казахстанские депутаты в сравнении с зарубежными коллегами». «Из Федерации Профсоюзов Казахстана власти сделали настоящее министерство». «Не пора ли объединить ЕНПФ с фондами социального и медицинского страхования»

Сетевой Казахстан 7 ноября 2019г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Зачем Казахстан займётся Китаем» — В Казахстане создан государственный Институт внешнеполитических исследований, курировать его будет президент ТОКАЕВ через своего помощника. 31 октября стало известно об избрании Маулена АШИМБАЕВА председателем совета Директоров нового Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел. Изучением международных процессов в Казахстане занимается несколько think-tanks, включая Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) и Институт международной экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК. Однако со временем назрела необходимость создания специализированного научно-исследовательского института, занимающегося исключительно вопросами международных отношений и политики безопасности без перегрузки прочими внутриполитическими, идеологическими и церемониальными функциями.

KP . KZ . «Даурен АБАЕВ: «Мы должны сконцентрироваться на группах риска»» — В республике заблокировано более 13 тысяч экстремистских материалов в сети. Об этом рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен АБАЕВ на Форуме религиоведов Казахстана. Он отметил, что ведется мониторинг интернет-пространства с целью выявления публикаций противоправного характера. С начала 2019-го ограничен доступ к 13 тысячам материалов, в которых содержалась пропаганда идеологии терроризма и религиозного экстремизма. По словам заместителя начальника Антитеррористического центра РК Сергея ШВЕЙКИНА, жертвами радикальной пропаганды, как правило, становятся молодые люди. Они подвержены рискам в силу несформировавшегося мировоззрения, религиозной безграмотности и юношеского максимализма.

«Алматинские парковки — зона безответственности?» — Жители Алматы не знают, за что платят компании Aparking. В самой конторе утверждают, что единый оператор не отвечает за сохранность автомобилей. Там полагают, что главное назначение платных парковок — регулирование автомобильного трафика.

FORBES . KZ . «Сколько получают казахстанские депутаты в сравнении с зарубежными коллегами» — Сегодня среднестатистический народный избранник получает около 700 тысяч тенге в месяц. Размер заработка конкретного депутата зависит от его стажа и принадлежности к различным парламентским комитетам. Дополнительно к зарплате законодатели пользуются различными благами за счет госбюджета: служебной квартирой, служебным транспортом, оплатой расходов на командировки и загранпоездки, бесплатной медицинской помощью, расходами на помощников депутата и т.д. Так что итоговая сумма может вырасти в два-три раза.

EHONEWS . KZ . «Ольга Рубахова: из Федерации Профсоюзов Казахстана власти сделали настоящее министерство» — Сейчас в правительстве заявляют о том, что планируется пересмотреть 11 законов, в которые будут внесены поправки с целью создания благоприятных условий для развития гражданского общества и его институтов. Как сообщил вице-министр информации и общественного развития Казахстана Данияр ЕСИН речь идет «о законах, касающихся деятельности политических партий, профсоюзов, средств массовой информации, свободных и справедливых выборов, местного самоуправления, реализации прав граждан на свободу объединений и мирных собраний». Руководитель профсоюза «Справедливость» Ольга РУБАХОВА ответила на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав предлагаемые поправки в закон «О профсоюзах» и саму возможность декриминализации профсоюзной деятельности в Казахстане.

TIME . KZ . «Школьные перемены» — Закон “О статусе педагога”, объединение средних учебных заведений, подушевое финансирование школ. О том, что все это даст для развития отечественной системы образования, мы поговорили с вице-министром образования и науки Бибигуль АСЫЛОВОЙ.

Петр СВОИК – «Чрезвычайная тройка» — Не пора ли объединить ЕНПФ с фондами социального и медицинского страхования, или Почему при наличии трех отдельных социальных фондов бюджет перенапрягается в социальных затратах. И лед как бы тронулся: создана рабочая группа по пенсионному законодательству, рассматривающая и вопрос консолидации фондов. Хотя, судя по составу, там слишком много интересантов нынешней системы и как-то совсем не видно реформаторов.

«Распределяй и властвуй» — Как перераспределение полномочий между центром и регионами привело к войнам перевозчиков. Мы понимаем логику правительства, отказавшегося от проведения конкурсов на обслуживание межобластных автобусных маршрутов. Наверное, в регионах лучше знают о предпочтениях пассажиров. Но в столице не учли, что в регионах на первое место вышли интересы не потребителей услуг, а поставщиков этих услуг. Более того, теперь каждая область проводит свои конкурсы на одни и те же маршруты с собственными предпочтениями. Так, параллельно рейсам Павлодар — Караганда ожидаемо появились рейсы Караганда — Павлодар, разыгранные на конкурсах в разных областях. И теперь в каждом регионе есть свои “правильные” и “неправильные” перевозчики, а страдают люди, которым просто нужно из пункта А добраться без происшествий в пункт B.

CARAVAN . KZ . «Как изменится жизнь казахстанцев с 1 декабря 2019 года» — В грядущем месяце произойдет немало законодательных изменений, которые так или иначе повлияют на жизнь каждого жителя Казахстана.

Светлана БРИТАНОВА – «В вечном долгу: как может расправиться с неугодными председатель КСК» — Замер процесс с обсуждением и прохождением революционных поправок в жилищное законодательство: в открытом доступе информации нет, дошел ли вариант с замечаниями и дополнениями до сената – неизвестно. Раз вышла такая заминка, мы воспользуемся паузой и вновь обратим внимание депутатов на рисковые места в законопроекте. Сейчас не будем обсуждать, как они там появились – не это важно, важнее исправить ошибки еще до того, как они начнут бить по собственникам.

KAPITAL . KZ . «Димаш Досанов: Мы делаем то, что экономически целесообразно» — Доставить нефть на НПЗ, обеспечить экспорт казахстанского сырья и увеличить транзит через территорию Казахстана – основная задача АО «КазТрансОйл». В 2012 году компания получила статус национального оператора по магистральному нефтепроводу и стала первым участником «Народного IPO». Что сегодня происходит с акциями «КазТрансОйла», куда компания направляет свои инвестиции и как поддерживает молодых специалистов, рассказал генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш ДОСАНОВ.

KURSIV . KZ . «Низкие цены на комуслуги в Казахстане препятствуют производству природного газа» — Правительство Казахстана озадачено сложным вопросом. С одной стороны, республике нужно обеспечить население недорогим голубым топливом, с другой – необходимо стимулировать производство природного газа, для чего надо повысить закупочную цену для добывающих компаний.

KZAIF . KZ . Олег БЕЛОВ — «Золотая осень «Кок-Жайлау»» — Мы всегда стремились объективно освещать события вокруг «Кок-Жайлау». Мы протискивались в переполненные залы, поднимались в урочище, чтобы увидеть, как люди ложились на снег, посылая миру свои месседжи… Казалось бы, строительство запрещено. Но не будем обольщаться. Земли, отведённые под строительство, ещё не вернули нацпарку, инициаторы строительства, в отличие от первого пресс-секретаря проекта, никуда не исчезли, а строящееся здание подстанции на территории нацпарка за последние месяцы было украшено маскировочным зеленым декором. Так что, как говорил Черчилль после битвы под Эль-Аламейном, «это ещё не конец. Это даже не начало конца, но, возможно, конец начала».

Джанибек СУЛЕЕВ – «Потерянный коммунальный рай» — С тревожной регулярностью руководством республики поднимается тема реализации госпрограммы развития регионов до 2020 года. Оно и понятно: срок уже близок, а показатели, поставленные в госпрограмме, не достигнуты… Так, на Алматы только за два года реализации программы развития города до 2020 года из республиканского бюджета было выделено более триллиона тенге. Надо ли говорить, что за такие средства можно было выстроить самый настоящий коммунальный рай для всей алматинской агломерации? Эта программа действовала с 2016 года, на ее реализацию давался четырехлетний срок. И что же в итоге получили горожане за эти фантастические средства? Улицу Панфилова в ее нынешнем виде? Благоустройство дворов? Но ведь город не может жить только этим, и не живет он весь целиком на улице Панфилова…

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