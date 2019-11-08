Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ — Движение для грузового и общественного транспорта ограничено на участке Нур-Султан – Щучинск, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«На участке Нур-Султан – Щучинск ограничено движение для грузового и общественного транспорта», — говорится в сообщении в пятницу.

В нацкомпании пояснили, что ограничение движения связано с тем, что с 124 по 231 км участка Нур-Султан – Щучинск в результате дождя на дороге образовался стекловидный гололед.

«Более того, сопровождается сильным боковым порывистым ветром, тем самым производить подсыпку противогололедного материала не представляется возможным. В связи с этим совместно с МПС, ЧС области было принято решение ограничить движение для грузового и общественного транспорта с 09.00», — резюмируется в сообщении.