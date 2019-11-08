Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Превышения норм загрязнения воздуха зафиксированы в определенное время суток в Алматы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В целом по городу случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано. Наблюдались превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в ночное, вечернее и утреннее время суток», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

«Казгидромет» приводит сведения по шести участкам, где наблюдались превышения ПДК: 1) по данным автоматического поста №1 (улица Амангельды, угол улицы Сатпаева): по оксиду углерода – четыре случая превышения в 1,1 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 октября); 2) по данным автоматического поста №4 (район 70 разъезда, школа №32): по диоксиду азота – 13 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,6 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 октября); 3) по данным автоматического поста №6 (территория Жетысуского акимата, микрорайон Кулагер): по оксиду азота – восемь случаев превышения в пределах 1,1 – 1,2 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 октября); по диоксиду азота – 15 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,3 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 октября); 4) по данным автоматического поста №28 (улица Ахметова, 50, Аэрологическая станция): по взвешенным частицам РМ-2,5 – 22 случая превышения в пределах 1,1 – 1,6 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 октября); 5) по данным автоматического поста №29 (улица Р. Зорге, 14, РУВД Турскибского района): по оксиду азота – 1 случай превышения в 1,1 ПДК м.р. (зафиксирован 8 октября); по взвешенным частицам РМ-2,5 – 21 случай превышения в пределах 1,3-1,6 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 октября); 6) по данным автоматического поста №30 (улица Жанкожа батыра, 202, школа №26): по оксиду азота – пять случаев превышения в пределах 1,1 – 1,3 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 7 октября); по взвешенным частицам РМ-10 – 15 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,3 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 ноября); по взвешенным частицам РМ-2,5 – 41 случай превышения в пределах 1,1 – 3,8 ПДК м.р. (максимальная зафиксирована 8 ноября).

«Мониторинг состояния атмосферного воздуха Алматы проводится на 16 постах, в том числе на 11 автоматических постах и пяти постах ручного отбора проб. По данным наблюдения автоматических постов, превышения наблюдались на посту №1 (улица Амангельды, угол улицы Сатпаева), на посту №4 (район 70 разъезда, школа №32), на посту №6 (территория Жетысуского акимата, микрорайон Кулагер), на посту №28 (улица Ахметова, 50, Аэрологическая станция), на посту №29 (улица Р. Зорге, 14, РУВД Турскибского района), на посту №30 (улица Жанкожа батыра, 202, школ №26), на посту №31 (проспект Аль-Фараби, угол улицы Навои, территория дендропарка АО «Зеленстрой»)», — уточнили синоптики.

Как отмечается, высокое загрязнение фиксируется при превышении 10 ПДК, экстремально-высокое – при превышении 20 ПДК.