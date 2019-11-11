Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – $28 млрд освоили в рамках работ по проекту будущего расширения Тенгиза, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«На Тенгизе, Кашагане, Карачаганаке реализуются крупномасштабные проекты: проект будущего расширения Тенгиза стоимостью $36,7 млрд, который позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года. Текущий статус работ показал фактическое освоение в объеме $28 млрд. При этом, казахстанское содержание в проекте составило 36% или более $7 млрд», — сообщил в понедельник руководитель пресс-службы минэнерго Нурлыбек Женисбек.

Он уточнил, что общий прогресс работ на Тенгизе составляет 70%.

«Завершено бурение 40 добывающих скважин, изготовлено 62 модульных эстакад на площадке Ерсай (Мангистауская область) и 40 модулей в Корее, изготовлен и доставлен пятый газотурбинный генератор. На Проекте работают 48 тыс. казахстанцев», — уточнили в МЭ РК.

Проекты расширения первого этапа Кашагана, по данным ведомства, направлены на достижение добычи в 420 тыс. барр/сутки в 2022 году и 500 тыс. барр/сутки в 2027 году. На проекте в Кашагане, по информации минэнерго, создается более 10 тыс. рабочих мест.

«Проекты продления уровня добычи на Карачаганаке позволят сохранить уровень добычи на долгосрочный период», — уточнил Женисбек.

Текущий статус по проектам, как уточнили в минэнерго, составляет: по проекту СПОГ (снятие производственных ограничений по газу) – 60,5%; по проекту строительства четвертого компрессора обратной закачки, подготовка к детальному проектированию – 38,5%; проект строительства пятого магистрального трубопровода – 94%.

В строительных работах на Карачаганаке задействовано более 7 тыс. казахстанцев.