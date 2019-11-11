Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названа возможная причина отключения света в Акорде и на части Левобережья Нур-Султана.

«В трех кабельных каналах где-то на пересечение улиц Сыганак – Акмешит на углу (строящегося комплекса – КазТАГ) «Абу-Даби Плаза» произошло возгорание кабельной линии, в связи с чем было такое масштабное отключение. Пожар был очень большой, около 60-70 м кабеля сгорело в трех лотках – это свыше 40 кабелей, которые еще были в пластиковой трубке. Пластик горит очень сильно. Скорее всего, там он очень долгое время тлел. Нашли повреждение около 04.00 (10 ноября – КазТАГ) источник пожара, и что было проблематично, там были шестиметровые большие бетонные плиты, и каждую плиту чтобы снимать, приходилось резать асфальт. (…) Каждую плиту шестиметровую краном отдельно спускали, тушили пожар. Снимали следующую плиту, тушили опять пожар. (…) Ну, кабель сам по себе возгорелся, скорее всего, было замыкание», — сказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Нур-Султана Ернат Базил на брифинге в понедельник.

После вопросов журналистов он поспешил уточнить, что озвучил лишь предварительное предположение инженеров.

«По вопросу короткого замыкания – это предварительное предположение еще, но окончательные результаты – дождемся давайте официального заключения, результата комиссии, и после этого будем разговаривать. На сегодняшний момент мы затрудняемся ответить. Это одно из предположений, как инженеры можем сказать. Другого не дано», — заявил руководитель управления.

Также он отверг предположение журналиста о том, что причиной замыкания мог стать дождь и снег, который в тот день не убирали.

«Изолированный кабель, прошитый, доступ очень ограниченный, я не знаю. Но мое предположение, что дождь не мог быть источником короткого замыкания в изолированном канале», — сказал Базил.

Ранее сообщалось, что Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего в ночь на 10 ноября ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.

Позднее Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром и при необходимости передать правоохранителям дело об отключении света в Акорде.

В пресс-службе премьер-министра РК позднее сообщили, что проведено первое заседание спецкомиссии, в рамках которого «министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов».

По факту аварии департаментом полиции (ДП) Нур-Султана начато досудебное расследование по статье 292 УК РК по факту нарушения правил пожарной безопасности. Досудебное расследование поручено оперативно-следственной группе ДП Нур-Султана. Ход расследования взял на контроль министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.