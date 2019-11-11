Осадки, гололед, туман и потепление ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

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Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Осадки, гололед, туман и потепление ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодный и мощный антициклон, переместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха и осадки. Но его влияние на погоду у нас сохранится лишь на ближайшие сутки. Вслед ему с Европейской части России смещается циклон с атмосферными фронтами, с которыми ожидаются осадки, гололед, туман и повышение температуры. Но и это ненадолго», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно прогнозу, далее на западе и севере Казахстана ожидается вновь похолодание.

«С северных районов Скандинавии на Казахстан уже готовится очередное вторжение холодного антициклона на западные и северные области республики», — резюмируется в сообщении.

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