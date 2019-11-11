Передать при необходимости дело об отключении света в Акорде правоохранителям поручил Токаев

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Передать при необходимости дело об отключении света в Акорде правоохранителям поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы», — сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он добавил, что президент потребовал от правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего в ночь на 10 ноября ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.