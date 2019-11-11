«Песня на казахском языке откроет саммит ООН». «Природа наносит ответный удар: какие климатические угрозы ждут Казахстан». «Медицинское страхование: обещанное чудо вряд ли станет реальностью». «Возможна ли в Казахстане политическая сатира»

Сетевой Казахстан 11 ноября 2019г.

EHONEWS . KZ . «Касым-Жомарт Токаев вступил в открытое противоборство с сыном одноклассника Елбасы» — После визита Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Алматы и его выступлений с критикой прежней градостроительной политики, проводимой предыдущими акимами, в том числе и Бауыржаном БАЙБЕКОМ, в ряде СМИ и социальных сетях началось обсуждение этой темы. Акцент дискуссии сместился с вопросов возможности изменения вектора внутренней и внешней политики на личности, вернее на конфликт между вторым президентом и заместителем правящей партии.

LITER . KZ . «Песня на казахском языке откроет саммит ООН» — 12 ноября во время открытия саммита ООН шесть тысяч делегатов в Найроби (Кения) услышат песню «Қыз тағдыры» в исполнении известной казахстанской певицы Kaliya (Акмаржан КУШЕРБАЕВА). Сейчас казахстанская делегация, в составе которой спикер Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), певица и общественный деятель Kaliya (Акмаржан Кушербаева) на пути в Найроби. Возглавляет делегацию председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК и председатель Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Гульшара АБДЫКАЛИКОВА.

CARAVAN . KZ . «Природа наносит ответный удар: какие климатические угрозы ждут Казахстан» — По оценке зарубежных экспертов, в Казахстане нарастает риск дефицита воды. К 2050 году страна вообще может оказаться в списке государств катастрофического водного стресса. В середине прошлого века в Алматинской области насчитывали более 300 речек. Семь из них были главными: Или, Чу, Аксу, Каратал, Лепсы, Тентек и Коксу. Часть их обмелела. Какие-то мелкие речушки вообще исчезли. Похоже, безвозвратно. Что останется от Семиречья через 30–50 лет? Только красивое историческое название? Останется Трехречье? Одноречье?

«Как прокормить Китай: Казахстан может стать номером один по экспорту масличных на мировые рынки» — Наша страна усиливает экспортные позиции масличного сектора, что соответствует задачам “Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017–2021 годы”. Каких успехов мы достигли и какие проблемы нужно решить, чтобы стать номером один, – говорили участники международной конференции “KazOil-2019”. В республике работает 52 предприятия по переработке общей мощностью 2 миллиона тонн в год. За 9 месяцев производство рафинированных и нерафинированных масел по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 32,4 процента и составило 343,5 тысячи тонн. За последние 5 лет в 34 раза увеличилось производство нерафинированного льняного масла.

CAMONITOR . KZ . «Медицинское страхование: обещанное чудо вряд ли станет реальностью» — В новогоднюю ночь в двери каждого казахстанца постучится чудо под названием ОСМС. Не так давно на самом верху ясно дали понять, что больше оттягивать его введение государство не намерено, несмотря на те муки, в которых эта идея обретала (и все еще продолжает обретать) плоть и кровь. Да, уже несколько месяцев ведется ее обкатка и даже звучат многочисленные победные реляции о достигнутых успехах, однако складывается ощущение, что обещанному чуду все-таки уготовано родиться в перьях. Хотя бы потому, что, насильно принудив (простите, обязав) население инвестировать в поиздержавшееся отечественное здравоохранение, представители последнего еще на берегу ясно дают понять, что намерены решать лишь свои собственные, корпоративные проблемы. На нас же они и в новых условиях будут плевать с высокой колокольни. И, к сожалению, это не только аллегория.

TIME . KZ . «Новая жизнь старого города» — Сегодняшний Туркестан напоминает многим столицу Казахстана 20-летней давности: тот же размах и темпы строительства. Город похож на одну большую строительную площадку. Амбициозные планы по превращению древнего Туркестана в один из знаковых казахстанских городов, “колыбели тюркского мира”, как часто называет его Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ, постепенно воплощаются в жизнь. На первом этапе запланировано возведение 175 объектов, многие из которых строятся с участием регионов Казахстана, национальных компаний и бизнеса.

«Сенатор Едил Мамытбеков: Пора прекращать балаган в Минобразования!» — Скандал вокруг докторской диссертации вице-министра образования и науки Фатимы ЖАКЫПОВОЙ докатился до парламента. В минувший четверг группа сенаторов обратилась с коллективным депутатским запросом к премьер-министру Аскару МАМИНУ, в котором затронула проблему возможного плагиата в научной работе чиновника от образования. В цивилизованных странах подобные обвинения приводят к публичным отставкам чиновников, но в нашем образовательном ведомстве сделали вид, что ничего не случилось, по крайней мере, министр Асхат АЙМАГАМБЕТОВ никаких мер по отношению к своему заместителю не принял. Однако такое положение вещей не устроило сенаторов. Инициатор депутатского запроса Едил МАМЫТБЕКОВ рассказал корреспонденту “Времени”, что побудило его выступить с таким громким заявлением.

«Доктора лётных наук» — Ректор академии гражданской авиации Бекен СЕЙДАХМЕТОВ не согласен с решением МОН о приостановлении лицензии своего вуза. Серьезные аргументы он привел вчера на брифинге в столице. Главной причиной непрохождения проверки от Минобразования и науки стало “недостаточное количество остепененных педагогов по направлениям авиационной инженерной подготовки”. Но глава академии считает это абсурдом.

KURSIV . KZ . «Аида Балаева: «Решение судов администрация президента отменить не может»» — Какими проблемами занимается созданный 100 дней назад отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК. Аида БАЛАЕВА, глава созданного при Администрации президента РК отдела по контролю за рассмотрением обращений, готовится к поездке по Казахстану – будет принимать людей на местах. Она рассказала «Курсиву» о том, чем занимается новый отдел администрации президента ТОКАЕВА в повседневном режиме – Статистика поступающих в администрацию президента обращений демонстрирует стабильно высокие показатели. В среднем сотрудниками отдела регистрируется 250–300 обращений ежедневно. И это не считая заявлений, поступающих в дни приема граждан.

«Возможна ли в Казахстане политическая сатира» — На этой неделе в казахстанский кинопрокат вышел новый фильм известного комедийного актера и режиссера Нуртаса АДАМБАЯ «Аким». Фильм презентуется как сатирическая комедия, в которой авторы обещают в полной мере высмеять все особенности жизни провинциальных чиновников. Претензии на сатиру в отечественном кинематографе и вообще в юморе не так часты, поэтому мы решили вспомнить все попытки, когда-либо предпринимавшиеся казахстанскими режиссерами.

VLAST . KZ . «Инициативную группу по проведению республиканского референдума создали в столице» — В столице состоялось собрание активистов, где избрали членов инициативной группы, которая должна подготовить необходимые документы и подать их в Центральную избирательную комиссию для проведения республиканского референдума — внести поправки в законодательство «О выборах» и «О политических партиях».

«Сохранить доминирование на общественно-политическом поле» — В пятницу в Жетысуском районном суде Алматы началось рассмотрение по существу иска партии «Нур Отан» к гражданским активистам Альнуру ИЛЬЯШЕВУ, Марату ТУРЫМБЕТОВУ и Санавар ЗАКИРОВОЙ. Истец, которого на суде представлял руководитель центрального аппарата «Нур Отана» Ануар УСКЕНБАЕВ, считает, что активисты, заявив ранее о воспрепятствовании в создании их политической партии (ее планировали назвать «Наше право» — V) со стороны «партии власти», опорочили ее честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчики с этим не согласны.

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «В правильном ли направлении развивается город Алма-Ата?» — Недавний визит президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Алма-Ату снова поднял вопрос о развитии города. И дело не в паре недовольных замечаний президента, а в том, что в Казахстане до сих пор не поняли одну простую вещь — сейчас идет соревнование не столько стран, сколько конкретных городов за каждого человека с деньгами и перспективами. Алма-Ата сейчас насчитывает 1,8 миллиона человек населения и уступает по этому параметру в регионе только Ташкенту. По экономическому развитию вообще первый, но! Сейчас соревнование идет не с Бишкеком и Ташкентом, а еще и с российскими городами-миллионниками и самое главное с Москвой. А это нужны не просто экономические параметры — тут нужно создать реально новую среду. И это делается с 2004 года, когда пришли первые большие деньги.

NP . KZ . «Факультет ненужных наук» — Родители казахстанских школьников, в частности десятиклассников, бьют тревогу. В связи с обновленным содержанием школьной программы ряд предметов не изучают в старших классах, и есть опасения, что это станет “камнем преткновения” при получении высшего образования за рубежом. Эксперты считают, что профилизация в нынешнем виде построена по неверной схеме. Сегодня старые профессии стремительно умирают, на смену приходят новые, которые идут на стыке наук. Это биофизика, биохимия, биотехнологии, генетическая механика. В этом случае учащийся должен выбирать физику и биологию одновременно, а ему предлагают либо физику, либо биологию. Углубляться по тем или иным предметам, полагают специалисты и общественность, можно и в профильных колледжах, а в школах необходимо получать общие знания.

IA — CENTR . RU . Денис КРИВОШЕЕВ – «Казахстан 2019: конец «потерянного неба»» — Президент страны К.-Ж. ТОКАЕВ сказал: «Надо открывать небо, это мое поручение правительству. Нечего бояться. (Нечего) потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая «фаворитная». Нужно открывать небо», — и стало понятно, что в авиации грядут изменения, которых так ждали. Например, фактически через месяц появился контракт с авиакомпанией Qatar, который раньше блокировался любыми возможными способами. Вернулась «Победа», ожидаются многие другие авиакомпании. «Открытое небо» — пятая степень свободы. Для непосвящённых это пустой звук, а для тех, кто погружен в проблему, квантовый скачек. Разрешить летать в страну всем, кто желает, это уже немыслимая свобода, а разрешать делать промежуточную коммерческую остановку для того, чтобы высадить и подобрать пассажиров, это высшая демократия. Да, здесь еще далеко до абсолюта, но оно нам и не нужно, запускать иностранные компании летать внутри страны, нет смысла, да и нет таких, кто рискнет покорять такие территории.

EXPRESS — K . KZ . «Задолжать многомиллионную сумму можно, даже не подозревая об этом. Спасибо прогрессу» — Раньше как было? Заключаешь договор – подпиши бумажку. Нет расписки – нет и денежных обязательств. Но прогресс в сфере информационных технологий незаметно привел к тому, что лишиться денег, имущества, жилища и свободы можно, ничего не подписывая и даже не подозревая о приближении катастрофы. Для того чтобы пролететь на сумму со многими нулями, необходимо всего-навсего иметь удостоверение личности, банковскую карточку, телефон и быть клиентом провайдера связи. Ну и, конечно, владеть каким-либо добром, которое можно у вас оттяпать, – деньгами на счету, собственной квартирой.

365 INFO . KZ . «Верховный суд оправдал трех бывших работниц «Аманат Иншуранс» по делу о мошенничестве» — 11 месяцев в следственном изоляторе и два года борьбы потребовалось бывшему топ-менеджеру Светлане ПИСАРЕВОЙ, чтобы доказать правосудию свою невиновность.

AZATTYQ . ORG . ««Назарбаев — это прошлое». Два митинга за политические реформы» — В двух крупнейших городах Казахстана 9 ноября прошли митинги за реформу политической системы и переход от суперпрезидентской республики к парламентской. На акциях, одна из которых была несанкционированной, звучали также требования «освободить политзаключенных».

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