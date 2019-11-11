Сход лавин ожидается в ближайшие два дня в горах в бассейнах Большой и Малой Алматинки

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Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Сход лавин ожидается в ближайшие два дня в горах в бассейнах Большой и Малой Алматинки, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

«По данным РГП «Казгидромет», в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 11-12 ноября ожидается сход снежных лавин», — сообщил в понедельник официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Напомним, в Алматы в понедельник по прогнозам ожидается дождливая погода, вечером возможен мокрый снег.

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