Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать нормативно-правовую базу отзыва лицензий у частных вузов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с докладом о текущей работе ведомства и его планах на будущее. Глава государства поддержал министерство по вопросу самостоятельного отзыва лицензий у частных вузов, чьи учебные программы и уровень обучения не соответствуют требованиям времени, а также поручил разработать нормативно-правовую базу указанной процедуры на законодательном уровне», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Кроме того, президент поручил министерству системно, без спешки организовать переход на 12-летнее обучение, уделив внимание подготовке инфраструктуры, программы и образовательной системы в целом.

Также сообщается, что председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова доложила Токаеву о ходе исполнения его поручений, обнародованных в послании народу Казахстана.

«Глава государства был ознакомлен с результатами работы по анализу эффективности деятельности квазигосударственного сектора. Годунова представила информацию о ходе аудита, проводимого в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, Алматы, а также в отдельных государственных органах. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 7 ноября в пресс-службе министерства образования и науки (МОН) РК сообщили, что в 10 казахстанских вузах до конца ноября пройдут проверки, основанием которых является профилактический контроль и устранение нарушений, выявленных ранее в ходе профилактического контроля. Как уточнили в МОН, на сегодняшний день завершается проверка в трех вузах: академия «Кайнар», гуманитарно-технический институт «Акмешит» и Академия гражданской авиации; до конца ноября планируется проверить еще семь вузов. В ведомстве отметили, что «в случае выявления фактов грубого нарушения законодательства, будут рассмотрены административные дела с наложением административного штрафа и приостановлением действия лицензии на образовательную деятельность».