Рост ВВП Казахстана по итогам 10 месяцев 2019 года составил 4,4% – МНЭ

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Рост ВВП Казахстана по итогам 10 месяцев 2019 года составил 4,4%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«За январь-октябрь текущего года рост ВВП ускорился до 4,4%. Факторами роста активности являются инвестиционная активность, увеличение доли МСБ в ВВП, восстановление добычи нефти. Сформирован пул инвестиционных проектов по шести отраслям экономики, это создаст основы для устойчивого и качественного роста экономики в среднесрочной перспективе, также окажут положительное влияние на деловую активность», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

По его словам, рост наблюдается во всех ведущих отраслях экономики.

«Рост промышленности в январе-октябре составил 3,5%. Обрабатывающая промышленность выросла на 3,3% (рост обусловлен сохранением набранных темпов в легкой, машиностроительной, фармацевтической промышленности и производстве напитков), горнодобывающая – на 3,7% (за счет восстановления добычи нефти и руд цветных металлов на уровне 18%. Рост строительных работ составил 12,7%, в эксплуатацию введено 9,8 млн кв. м жилья. В отраслях сельского хозяйства производство продукции животноводства увеличилось на 3,9%, в общем глубина снижения уменьшилась до 0,2%. В сфере услуг рост составил 4,4%, в торговле объемы выросли на 7,5%, на транспорте – на 5,6%, в связи – на 4,5%. За январь-сентябрь внешнеторговый оборот увеличился на 1,5% до $70,4 млрд, объемы экспорта составили $42,7 млрд, импорт составил $27,6 млрд», — доложил Даленов.

Также он отметил, что рост реальных доходов населения за 10 месяцев составил 6,4%.