В Талдыкоргане вынесли приговор в отношении лидеров ОПГ «Жаркентские»

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — В Талдыкоргане вынесли приговор в отношении лидеров организованной преступной группы (ОПГ) «Жаркентские», сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«6 августа приговором специализированного межрегионального суда Талдыкоргана вынесен приговор в отношении лидеров ОПГ «Жаркентские», длительное время скрывавшихся от правосудия», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Так, по данным ведомства, Ж. Бегимбетов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 28 (виды соучастников уголовного правонарушения), пунктом 1 части 4 статьи 194 (вымогательство), частью 1 статьи 262 (создание и участие в ОПГ) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием в учреждении УИС максимальной безопасности.

«М. Ниязов, помимо вышеуказанных статей, дополнительно признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 367 (дача взятки), частью 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение границы) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семи лет с отбыванием в аналогичном учреждении», — следует из сообщения.

В комитете нацбезопасности напомнили, что в 2015-2016 годах органами КНБ пресечена деятельность трансграничной преступной группы «Жаркентские» состоящей из граждан РК и КНР, занимавшейся контрабандой товаров народного потребления (ТНП), вымогательством денежных средств у участников внешнеэкономической деятельности, мошенничеством и т.д. (на МЦПС «Хоргос», постах «Достык» и «Дулаты» СУАР КНР, а также в окружении СВХ Алматы и Алматинской области).

«В 2016 году 27 участников ТОПГ (трансграничной ОПГ – КазТАГ), в том числе покровительствующие ей должностные лица пограничной и таможенной служб приговорены к различным срокам лишения свободы. Однако ее лидеры Ж. Бегимбетов и М. Ниязов скрылись от уголовного преследования и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2018 года М. Ниязов по линии НЦБ «Интерпол» был задержан в Кыргызстане и экстрадирован в РК. Ж. Бегимбетов в результате принятых КНБ мер задержан в ноябре 2018 года на территории Алматинской области», — резюмируется в сообщении.