35% фирм негативно испытали изменение курса тенге к доллару в III квартале 2019 года в РК

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Алматы. 13 ноября. КазТАГ – 35% фирм негативно испытали изменение курса тенге к доллару в III квартале 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«В III квартале 2019 года влияние валютного курса на хозяйственную деятельность предприятий было разнонаправленным. Увеличилась до 35% доля предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США», — говорится в конъюнктурном обзоре предприятий реального сектора экономики.

В то же время, по данным Нацбанка, отмечается снижение доли предприятий, испытавших негативное влияние от изменения курса тенге к евро и российскому рублю (21,5% и 34,8% соответственно).

«Основными валютами, используемыми в расчетах, продолжают оставаться российский рубль (53,7% предприятий) и доллар США (45,9% предприятий)», — уточнил финансовый регулятор.

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