Движение автотранспорта временно перекроют на участке пр. Абая в Алматы

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Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Движение автотранспорта временно перекроют на участке пр. Абая в Алматы, сообщает пресс-служба КГП «Метрополитен».

«14 ноября с 23.00 до 06.00 15 ноября будет перекрыто движение автотранспортных средств по пр. Абая в восточном направлении от пешеходного перехода (светофор) в микрорайоне №6 напротив дома №3 до места разворота автотранспорта», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Также в пресс-службе объяснили причину временного перекрытия движения.

«В связи с реализацией проектов «Перегон ст. Москва – ст. Сарыарка. Внеплощадочные сети аварийного водоотвода» и «ст. Сарыарка. Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям» планируется проведение работ по прокладке напорной канализации по пр. Абая», — следует из сообщения.

Жителей и гостей Алматы попросили «заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторов на дорогах».

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